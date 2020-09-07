Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı
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Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı
07.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:11

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruda da 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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