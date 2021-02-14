Dikenli tellere takılan şahin yaralandı
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Dikenli tellere takılan şahin yaralandı

14.02.2021 15:04 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:12
Dikenli tellere takılan şahin yaralandı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı. Kanatlarından yaralanan şahinin sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

Acıpayam'ın kırsal Pınaryazı Mahallesi'nde vatandaşlar, bir tarlanın kenarında bulunan dikenli tellere takılarak yaralanan bir şahin buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanatlarından yaralanan şahini, takıldığı dikenli telde kurtardı. Ardından vatandaşlar tarafından  Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen şahinin kanatlarından yaralandığı belirtildi. Tedavisinin ardından şahinin doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Dikenli tellere takılan şahin yaralandı
Dikenli tellere takılan şahin yaralandı
Dikenli tellere takılan şahin yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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