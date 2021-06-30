Dikenli tellere takılan ayı yavrusunu jandarma kurtardı
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Dikenli tellere takılan ayı yavrusunu jandarma kurtardı

Dikenli tellere takılan ayı yavrusunu jandarma kurtardı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da dikenli tellere takılan ayı yavrusu, jandarma ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.

Bolu'da dikenli tellere takılan ayı yavrusu, jandarma ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.

Merkeze bağlı Rüzgarlar köyü mevkisinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, yol kenarında bulunan bir tarlanın dikenli tellerine bir ayı yavrusunun takıldığını fark etti.

Jandarma ekiplerinin çevre güvenliği almasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

Uyuşturucu iğneyle bayıltıldıktan sonra kurtarılan ayı yavrusu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Dikenli tellere takılan ayı yavrusunu jandarma kurtardı
Dikenli tellere takılan ayı yavrusunu jandarma kurtardı
Dikenli tellere takılan ayı yavrusunu jandarma kurtardı
Dikenli tellere takılan ayı yavrusunu jandarma kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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