Dikenli Köyü'nde hayır cemiyeti düzenlendi

Körfez Dikenli Köyü'nde her yıl olduğu gibi 'hayır cemiyeti' düzenlendi.

Muhtar Aydın Bekler ve köylüler tarafından organize edilen cemiyete, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, çevre köy muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Köylerimiz bizim için önemli"

Köy muhtarı Aydın Bekler katılımlardan dolayı herkese teşekkür ederken, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan da Körfez Belediyesi olarak köylere önem verdiklerini belirti. Çırpan, "Köylerimiz bizim için önemli. Köylerimizin gelişmesini sağlayacak projelere imza atıyoruz" dedi. Cemiyette dualar okundu, ilahiler söylendi. Ayrıca davetlilere de ikramlarda bulunuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA