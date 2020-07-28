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Dikenli incir tezgaha indi

Dikenli incir tezgaha indi Mersin, Adana ve Hatay bölgesinde yetişen dikenli incirler tezgahlarda 1 TL'den satışa sunuldu Çokurova'da kendiliğinden yetişen 'Frenk yemişi', 'Tahtalı incir', 'Kaynana dili' gibi isimlerle adlandırılan dikenli incir tezgaha indi.

28.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:17

Dikenli incir tezgaha indi

Mersin, Adana ve Hatay bölgesinde yetişen dikenli incirler tezgahlarda 1 TL'den satışa sunuldu

MERSİN - Çokurova'da kendiliğinden yetişen 'Frenk yemişi', 'Tahtalı incir', 'Kaynana dili' gibi isimlerle adlandırılan dikenli incir tezgaha indi. Dikenli incirin tanesi 1 liradan satılıyor.

Taşlık arazilerde kendiliğinden yetişen dikenli incir ilaç ya da gübre kullanılmadan masrafsız ve organik olarak yetişiyor. Mersin, Adana ve Hatay yöresinde çokça bilinen dikenli incirin hasadı Temmuz sonunda başlayıp Ağustos sonuna kadar devam ediyor. Buz kasaları içinde soğutulup sıcak yaz gününde müşterilerin damak tadına sunuluyor.

Mersin'in Tarsus ilçesi Taşobası Mahallesinde toplanan dikenli incirler Erdemli ilçesinde organik ürünler pazarlayan bir büfe tarafından müşterilerin damak tadına sunuldu.

Büfe sahibi Mehmet Ceyhan, "Taşobası'ndan getirdiğimiz dikenli incirleri dikenlerinden ayıkladık. Satışa hazır hale getirdik. Soğuk olarak tüketiliyor. Herkes yesin diye tanesi 1 TL, her derde deva. Günde 5 tane 10 tane tüketenler var. Sıcak yaz gününde soğuk, lezzetli, güzel bir ürün" dedi.

Faydasını bildiği için çokça dikenli incir tükettiğini ifade eden müşterilerden Ahmet Dekiş, "Çok faydalı ve yararlıdır. Özellikle böbrek taşları ve sindirim için faydalı olduğu bilinmektedir. Günde en az 2-3 tane tüketilmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

Son yıllarda Çukurova dışında çıkan ürün İstanbul ve Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden de talep alıyor.

Dikenli incir meyvesi vücuda oldukça faydalı. C vitamini yönünden zengin olduğu bilinen meyve, direnci arttırıp vücuda zindelik veriyor. Sindirim sistemini rahatlatıyor ve bağırsak faaliyetlerini düzenliyor.

Dikenli incir tezgaha indi

Kaynak: İHA

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