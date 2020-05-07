Dikenler arasındaki şifa kaynağı "kuşkonmaz"
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Dikenler arasındaki şifa kaynağı "kuşkonmaz"

Dikenler arasındaki şifa kaynağı 'kuşkonmaz'
07.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:57

Dikenler arasındaki şifa kaynağı "kuşkonmaz" "Bitkisel antibiyotik" kuşkonmazın zorlu hasadı Amasya'nın Taşova ilçesinin Alpaslan köyünde yaşayan çiftçiler, kendi tarlalarında ve diğer dikenli büklerin olduğu yerlerde kendiliğinden yetişen kuşkonmaz bitkisini büyük uğraş vererek topluyor.

Dikenler arasındaki şifa kaynağı "kuşkonmaz"

"Bitkisel antibiyotik" kuşkonmazın zorlu hasadı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinin Alpaslan köyünde yaşayan çiftçiler, kendi tarlalarında ve diğer dikenli büklerin olduğu yerlerde kendiliğinden yetişen kuşkonmaz bitkisini büyük uğraş vererek topluyor. Yörede 'menevcen' olarak adlandırılan kuşkonmaz 'bitkisel antibiyotik' olarak biliniyor.

Çalılık ve dikenlerin arasında yetişen ve toplaması bir o kadar zahmetli olan kuşkonmaz aynı zamanda birçok derde deva olduğu için toplayanlar bu zahmete katlanıyor. Tarlasından kuşkonmaz toplayan çiftçi Alpay Celep, "Bu menevcene bazı yerler 'kuşkonmaz' der. Bizim yöremizde menevcen derler. Bu menevcenler ekseriyetle bük arasında yani dikenlerin arasında olur. Toplaması çok zahmetlidir. Toplarken ellerimize diken batar. Ama lezzeti çok güzeldir. Şifadır bu. Biz bunu topladıktan sonra güzelce tavaya yağını koyarız. Güzelce doğrarız. Kavururuz üstüne de iki yumurta kırar afiyetle yeriz. İdrar sökücü özelliği vardır, kokusu da çok güzeldir" dedi.

Bitkisel bir antibiyotik

Kuşkonmaz içerisinde barındırdığı zengin vitamin ve mineraller sayesinde 'bitkisel bir antibiyotik' olarak biliniyor. Bitkide A, C, K ve B vitamini potasyum, demir, folik asit ve lif bulunuyor. Antioksidan ve lif içeriği sayesinde kolon kanserinde koruyucu etki gösteriyor. Tohum olarak da ekildiği gibi doğal olarak da kendiliğinden yetişen kuşkonmaz ortalama 10-15 cm kadar uzayabilen, nisan ve mayıs aylarında da toplanıp yenen bir bitki.

Dikenler arasındaki şifa kaynağı 'kuşkonmaz'

Kaynak: İHA

Manşet

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