Dika Yönetim Kurulu Mardin'de Toplandı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı.

Bir otelde basına kapalı yapılan toplantıda, ajansın 2017 yılına ilişkin birim faaliyet raporlarının kurul üyelerine sunulduğu ve önerilen projeler konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Toplantıda ayrıca, 2017 Yılı Çalışma Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan İtalya ve İspanya ülkelerine yönelik çalışma ziyaretlerinin, 2018 Çalışma Programına alınması nedeniyle güncellenmesi için yönetim kurulun onayına sunuldu.

Özel Sektöre Yönelik Yatırım Destek ve Teşvik Rehberi hakkında kurul bilgilendirildikten sonra toplantı sona erdi.

Toplantıya, Mardin Valisi Mustafa Yaman, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, oda ve il genel meclis başkanları katıldı.