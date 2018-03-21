Dika'nın Yeni Personelleri Göreve Başladı

Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) 2017 Yılı Personel Alımları sonucunda göreve başlayan 12 uzman personel oryantasyon sürecinin ardından atandıkları birim ve yatırım destek ofislerinde göreve başladı.

Personel alım sonuçları 5 Şubat 2018 tarihinde açıklanan "Ajans'ın 2017 Yılı Personel Alımı" sonucunda başarılı bulunan 19 uzman personelden 12'si göreve başladı. Yeni gelen personeller Ajans'ın uygulamış olduğu oryantasyon programı ile Ajans'ın iş ve işleyişi konusunda eğitim aldı. Bu eğitim sürecinde işe yeni başlayan çalışanların işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmeleri, düşünsel becerileri kazanmaları, bu şekilde en kısa zamanda kendilerinde Ajans'a aidiyet hissinin oluşmasıyla işe ve kuruma uyumlarının sağlanması amaçlandı. Aynı zamanda yeni çalışanlar kendilerine aktarılan bilgilerle hem işi öğrenmesi hem de eğitilmesi hedeflenmektedir. Böylece mevcut düzenin devamı, kurumsal hafızanın korunması ve gelişim için oryantasyon eğitimleri yeni personeller ile Ajans açısından büyük önem taşımaktadır. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, ajansın eksik olan personel ihtiyacını gidermek için 2017 yılında personel alımına çıktıklarını bu doğrultuda yaptıkları mülakat sonucunda 12 uzmanın göreve başladığını söyledi.

İşe başlayan yeni çalışanların bilgi, birikim ve deneyimleriyle Ajans'a katkı sağlayacaklarına inandığını belirten Altındağ, "Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek Ajansımızda çalışmak için bizlere müracaat edip başarılı bulunan çiçeği burnunda yeni personellerimizin, Bölgemizin kalkınması konusunda çalışmalarıyla gücümüze güç katacaklarına inancımız tamdır" dedi.

Ajans'ın mevcut sınırlı sayıdaki personellerine takviye olarak göreve başlayan yeni çalışanlar ihtiyaç duyulan ajans merkezindeki beş birim, Mardin yatırım destek ofisi ve diğer bölge illeri olan Batman, Siirt ve Şırnak'taki yatırım destek ofislerinde Ajans Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilerek işbaşı yaptı. - MARDİN