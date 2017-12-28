Dika'nın Proje Yazma Eğitimi Tamamlandı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından düzenlenen proje yazma eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.



DİKA tarafından Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri personeline yönelik düzenlenen Proje Yazma Eğitimi Programı sona erdi.



Eğitimi başarıyla tamamlayanlara DİKA Konferans Salonunda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.



DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, törende yaptığı konuşmada, bölgede proje kültürünün gelişmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.



Törene, Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Özkan Önen ve MÜSİAD Başkanı Nurettin Kasap da katıldı.