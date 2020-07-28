DİKA'nın 3 milyon 800 bin Euro'luk AB projesi hayata geçiriliyor Dicle Kalkınma Ajansı'nın istihdama yönelik Avrupa Birliği (AB) projesi olan TRC3 Bölgesinde Genç istihdamının Desteklenmesi Projesi toplantısı gerçekleştirildi.

Dicle Kalkınma Ajansı'nın istihdama yönelik Avrupa Birliği (AB) projesi olan TRC3 Bölgesinde Genç istihdamının Desteklenmesi Projesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplam bütçesi 3 Milyon 800 Bin Euro olan proje, üç yıl süreyle Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde uygulanacak.

AB Mali Yardım Aracı bileşenlerinden İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen, DİKA'nın başvuru sahibi olduğu TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında kurulan proje ekibi ilk toplantısını yaptı. DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ajans uzmanları Sihat Ferat Toktaş, Emine Tuğba Alpaslan, Nilüfer Baş, Burak Özer, Burcu Günay ve Halis Tuncel ile proje teknik yardım ekibinde yer alan Cleofe Maria Cristina Guardigli ve Asude Özsoy Giovanniello katıldı.

Proje ekibinin ilk kez bir araya geldiği toplantıda, öncelikle operasyon koordinasyon biriminin görev ve sorumlulukları ile proje faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik yöntem görüşüldü. Faaliyetlerin gerçekleşmesi için oluşturulan çalışma planlarının üzerinden geçilerek faaliyetlerin zaman planlaması ve içerikleri istişare edildi.

Projenin amacının, Dicle Kalkınma Ajansı'nın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi'nde genç istihdamını ve istihdam edilebilirliğini desteklemek, genç nüfusun iş gücü piyasasının ihtiyaçları yönünde mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek, bölgede genç girişimciliği ve girişimcilik kapasitesini geliştirerek istihdam olanaklarını arttırmak olduğu belirtildi. Genç işsizlik oranının 2019 yılı itibariyle yüzde 45,2 ile Türkiye'nin en yüksek oranına sahip olduğu bölgede, ajansın istihdam odaklı geliştirdiği TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Desteklenmesi Projesinin bölgedeki genç işsizliğin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Projede ortak ve iştirakçi olarak yer alan DİKA bölgesindeki üniversiteler, Milli Eğitim Müdürlükleri, KOSGEP ve İŞKUR'la gerçekleştirilecek olan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduktan sonra toplantı sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İHA