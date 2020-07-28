DİKA'nın 3 milyon 800 bin avroluk AB projesi hayata geçiriliyor Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta istihdama yönelik Avrupa Birliği (AB) destekli "TRC3 Bölgesinde Genç istihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor.

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta istihdama yönelik Avrupa Birliği (AB) destekli "TRC3 Bölgesinde Genç istihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor.

Dicle Kalkınma Ajansı'ndan (DİKA) yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Ahmet Alanlı başkanlığında düzenlenen toplantıda, proje koordinasyon ekibi, 3 milyon 800 bin avroluk projenin detaylarını değerlendirildi.

Proje ile genç istihdamı ve istihdam edilebilirliğinin desteklenmesi, genç nüfusun iş gücü piyasasının ihtiyaçları yönünde mesleki ve kişisel becerilerinin geliştirilmesi, bölgede genç girişimciliği ve girişimcilik kapasitesi geliştirilerek istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor.

Ajansın istihdam odaklı geliştirdiği projenin bölgedeki genç işsizliğin azaltılmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Mardin Artuklu, Batman, Siirt ve Şırnak üniversitelerinin ortağı, Milli Eğitim müdürlükleri ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerinin iştirakçi olduğu proje, ilgili diğer kurum, kuruluşların katılımıyla yakın iş birliği ve koordinasyon içinde yürütülecek.

Kaynak: AA