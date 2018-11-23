Dika Kasım Ayı Toplantısı Mardin'de Yapıldı

MARDİN (İHA) – Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) Mardin'de gerçekleştirilen kasım ayı toplantısında ajansın faaliyetleri değerlendirildi.

DİKA Yönetim Kurulu tarafından bir otelde kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi. Ajansın faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıya Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın yanı sıra Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinin sanayi ve teknoloji müdürlükleri, KOSGEB il müdürlükleri, organize sanayi bölgeleri başkanlıkları, üniversiteler, iş adamları ve sanayiciler katıldı. Toplantıda, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği" konulu özel gündem maddesine geçildi. Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Özel gündem maddeli toplantının amacı; illerde karar alma düzeyinde yer alan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilgili paydaşların sanayimizin sorun, talep ve beklentilerini değerlendirmeleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık tutacak katkıların alınmasıdır. 2019-2021 yıllarını kapsayan 'Yeni Ekonomi Programı' ile kısa vadede finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Sanayi ürünlerini yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturarak milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi ve sanayi tabanının güçlendirilmesi amacıyla yerel ve merkezi düzey arasında bilgi ve görüş alışverişinin sürekli biçimde sağlanması gerekliliği söz konusudur. 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi'nin başarılı sonuçlar üretebilmesi, ancak Türkiye'nin sınai kalkınması konusundaki sorunların doğru bir teşhisiyle birlikte vizyoner, yenilikçi, nitelikli, kesimlerin talep ve beklentilerine cevap veren önerilerin alınabilmesiyle mümkün olacaktır. Sorunların ve önerilerin net ve öz bir şekilde ortaya konulması, ilerleyen aşamalarda geliştirilecek politika ve uygulamaların daha odaklı ve isabetli olmasına imkan verecek" denildi. - MARDİN