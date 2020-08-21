DİKA Genel Sekreteri Alanlı'dan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.
21.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:10
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.
Alanlı, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından genç istihdamının desteklenmesi projesi hakkında Hacıbektaşoğlu'nu bilgilendirdi.
Hacıbektaşoğlu da istihdam içerikli projelerin bölgedeki genç işsizliğin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Ziyarette DİKA proje heyeti de hazır bulundu.
Kaynak: AA