Dika'dan Şehit Yakınları ve Gazilere Eğitim

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Batman KOSGEB Müdürlüğü ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi arasında, şehit yakınları ve gaziler için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Vakfın Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekaçar tarafından yapılan açıklamada, "Girişimcilik eğitimi ile amacımız, 30 tane gazi ve şehit yakınımızı özel sektörde işyeri sahibi yapmaktır. Düzenlenecek kurs sonrasında, sertifika alacak kardeşlerimize ayrıca proje hazırlanması konusunda da gerekli her tür destek sağlanacaktır. Batman'ın ekonomik yapısına da katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu projenin hayırlı olmasını dileriz" dedi. - BATMAN