DİKA'dan Midyat'ta tarihi dokunun korunmasına destek
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DİKA'dan Midyat'ta tarihi dokunun korunmasına destek

Mardin'in Midyat ilçesindeki tarihi çarşıların restorasyonu, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) katkılarıyla tamamlandı.

DİKA'dan Midyat'ta tarihi dokunun korunmasına destek
01.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:06

Mardin'in Midyat ilçesindeki tarihi çarşıların restorasyonu, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) katkılarıyla tamamlandı.

Midyat Belediyesi tarafından yürütülen ve DİKA'nın "2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında desteklenen "Midyat Tarihi Çarşılarının Canlandırılması" projesi tamamlandı.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, gazetecilere, 2 milyon 447 bin lira olan toplam proje bütçesinin yüzde 75'nin ajans tarafından karşılandığını bildirdi.

Midyat'ın sahip olduğu tarihi ve turistik değerlerini koruyarak geleceğe taşımak amacıyla eski çarşılarında bulunan dükkanların, evlerin kültürel ve tarihi dokularının korunması için cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapıldığını hatırlatan Alanlı, ilçenin bölge ve ülke açısından çok kıymetli kültürel ve tarihi değerlere sahip olduğunu belirtti.

Alanlı, Midyat'ın tarihi ve turistik yerleriyle ilgili artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirilerek, bu bilgilerin aktarılmasına ve yaygınlaştırılmasına fayda sağlayacak sesli bir rehber oluşturulacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sesli rehberin yabancı turistlere de hitap etmesi amacıyla İngilizce versiyonu sunulacaktır. İki dilli sesli rehber ve mobil yol uygulaması sayesinde yerli ve yabancı turistlere rehberlik hizmeti verilecektir. İlçenin turizm acenteleri tarafından kültürel ve tarihi gezi noktası olarak belirlenmesine katkı sağlanacaktır. Böylece Midyat'ın bilinirliği artacağından gelişen turizm ile birlikte ilçede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin kazançları da artacaktır. Buna paralel olarak istihdam oranları pozitif bir şekilde etkilenerek bölge halkının gelir kaynaklarında turizmin payı yükselecektir."

Kaynak: AA

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