Dika'dan Mardin'de "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliği kapsamında "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" gerçekleştirildi.

DİKA ile KOSGEB Mardin Müdürlüğü işbirliğiyle Mardin'de "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" yapıldı. DİKA'nın organize ettiği eğitim Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Toprak tarafından otuz kişilik katılımcı grubuna verildi. Ajansın eğitim salonunda gerçekleştirilen girişimcilik eğitimi dört gün sürdü.

"Amacımız 18-29 yaş arası genç girişimciler"

Ajansın genel sekreteri Yılmaz Altındağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Amacımız özellikle 18-29 yaş arası genç girişimcilerin bu eğitimler sonucunda iş kurmaları ve bu işi sağlıklı bir şekilde yürütmeleri konusunda bilgi, beceri sahibi olmaları, yatırım süreçlerinde bilinçli ve iş planı hazırlayabilecek deneyimi kazanmalarını sağlamaktır. Bundan sonrada Ajans olarak genç girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz. KOSGEB ile geliştirilen iş birliği kapsamında yeni girişimci adaylarının fizibilite ve iş planına dayanarak bilinçli yatırım yapmalarını desteklemek amacıyla uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlenmektedir. Bu eğitimlerle ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörlerinden biri olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması sağlanacaktır. Ajans Bölgesindeki gençlerin yenilikçi fikirlerini destekleyip iş planı yapmaları ve başarılı bir şekilde iş kurmaları hedeflenmektedir" dedi.

Avrupa'daki girişimci yaşının 23-25 yaş aralığında seyrettiğini, ülkemizde ise girişimcilik yaşı ortalamasının 35 olduğunu dile getiren Genel Sekreter bunu 30'un altına çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar alacakları sertifika sayesinde "KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı" kapsamında yer alan yeni girişimci desteğinden faydalanabilecekler. Yeni girişimci desteği ile girişimcilere KOSGEB Mardin Müdürlüğü tarafından 50 Bin TL hibe ve 100 Bin TL geri ödemeli faizsiz kredi olmak üzere toplamda 150 Bin TL'ye kadar mali destek sağlanacak. - MARDİN