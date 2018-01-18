Dika'dan Kentsel Yaşama 12 Milyon Lira Destek

Dicle Kalkınma Ajansınca (DİKA), 2018 Yılı Mali Destek Programı kapsamında Şırnak ve Mardin'e 12 milyon lira destek sağlanacak.

DİKA'nın Şırnak ve Mardin'in ekonomik altyapının geliştirilmesi, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için planlanan "2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" bilgilendirme toplantısı, bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, DİKA'nın verdiği 12 milyon liralık kaynağın büyük kısmından yararlanmak istediklerini belirtti.



Terör saldırılarından dolayı tahrip olan şehirlere çok ciddi kaynak aktarıldığının altını çizen Aktaş, şunları söyledi:



"Şırnak ve Mardin için 12 milyon liralık kentsel dönüşüme yönelik bir kaynak var. Bu çok ciddi bir rakam.12 milyonun tamamı olmasa bile büyük bir kısmını alırız. Çukur ve hendek teröründen etkilenen şehirlerdeki yaşam kalitesinin standartlarının yükseltilmesi için uygulanan bir proje. Çok ciddi kaynaklar şehrimize ve bölgemize aktarılıyor. Altyapıyla ilgili özellikle kanalizasyon, içme suyu, elektrik hatları hepsini yapıyoruz ve üstüne asfalt yapıyoruz, kaldırımlar, parklar bahçeler yapıyoruz. Dolayısıyla bu yaptıklarımızı daha görünür kılmak için ağırlıklı olarak, bir nevi süsleyerek, daha kalitelisini yükseltmek için uygulanan bir projedir. Biz bundan en azami düzeyde faydalanmak istiyoruz."



DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise DİKA'nın 26 ajans içerisinde en fazla bütçe ile mali destek programına çıktığını vurguladı.



Altındağ, "Bir yatırımcı gelip 6. Bölge Teşvik Uygulaması'ndan faydalanmak istediğinde eğer oradaki arazi uygun değilse altyapısı yoksa maalesef yatırım yapmadan gidiyor. Bu tür sıkıntıları gidermek için ajans devreye girecek. Ajansın temel kuralı, fırsatı kazanca dönüştürmektir." dedi.

Programa, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, ilçe kaymakamları, kamu kurum temsilcileri katıldı.