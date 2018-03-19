Dika'dan İspanya'ya Ziyaret

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından '2018 Çalışma Programı' kapsamında yer alan ve yürütülmekte olan projelere teknik destek sağlanması, iş birlikleri geliştirilmesi ve başarılı örneklerin görülmesi amacıyla İspanya'ya çalışma ziyareti düzenlendi.

Çalışma ziyareti yerel ve kırsal kalkınma, tarihi kentlerin yönetimi tema alanlarında başarılı çalışmaları yerinde incelemek üzere, ajans yönetim kurulu üyeleri, genel sekreter ve ajans personeli ile birlikte gerçekleştirildi. İspanya çalışma ziyareti kapsamında ilk olarak Barcelona'da bulunan Activa Kalkınma Ajansı ziyaret edilerek, çalışma portföyleri, ilke ve prensipleri üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Karşılıklı sunumların ardından heyet Barcelona Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek Başkonsolos Güçlü Kalafat ile bir görüşme gerçekleştirdi. Granada şehrinde 'Tarihi Kentlerin Yönetimi' ile ilgili çeşitli kurum ziyaretleri gerçekleştirilerek, tarihi Al-Hambra Sarayında karşılıklı görüşmeler ve sunumlar yapıldı. Granada Belediyesi ve üniversitesi yetkililerinin de hazır bulunduğu programda temenniler dile getirildikten sonra İspanyol katılımcılar ve yetkililer bölgeye davet edildi.

Ajans çalışma programının ana temalarından olan yerel ve kırsal kalkınma konusunda Jaen şehrinde zeytin işletmeleri tesisi ziyaret edilerek, İspanyol basını ile toplantı ve röportaj gerçekleştirildi. Ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Zeytin konusunda karşılıklı iş birliğimizi ve ticaretimizi geliştirebileceğimizi düşünmekteyiz. Bölgemiz illerinden Mardin'de bulunan Derik ilçemizin Zeytini meşhurdur. Bu kapsamda kendilerine de bölgemiz ürünlerinden çeşitli takdimlerde bulunacağız. Zeytinin anavatanı Mezopotamya Ovası, bu manada biz bildiklerimizi kendileriyle paylaşacağız. Bizlerinde bu tesiste görüp tecrübe edeceği hususlar da var" dedi.

Heyet üyelerine, Jaen Zeytin Tesisinin ürettiği çeşitli ürünler ikram edildi. Çalışma programının son gününde Madrid Büyükelçiliği ziyaret edildi. Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon heyetin İspanya'ya ilgi duymasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İspanya'da gerçekleştirilen önemli faaliyetler ile ilgili tavsiyelerde bulundu. İspanya çalışma ziyareti, karşılıklı bilgilendirme ve güzel temennilerin ardından çeşitli hediyeler takdim edildikten sonra sona erdi. - MARDİN