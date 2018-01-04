Dika'dan Ajans Bölgesinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından KOSGEB ile imzalanan protokol çerçevesinde, Dicle bölgesindeki Mardin, Batman ve Şırnak illerinde "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" gerçekleştirildi.



Eğitimler Mardin'de DİKA'nın ana hizmet binasında, Batman ve Şırnak'ta ise çeşitli otellerde yapıldı. Ajans tarafından 30'ar kişilik gruplar halinde verilen eğitimler dört gün sürdü. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Amacımız Bölgemizde gençlerin yenilikçi fikirlerini destekleyip iş hayatında bulunan tüm detayları anlatmak, başarılı bir şekilde iş kurmaları için iş planı yapmalarını sağlamaktır. Genç girişimcilerin kar amacı ile kurdukları işte para kazanırken ekonomiye canlılık katmalarını istiyoruz. Ajans olarak bundan sonrada genç girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.



Altındağ, Avrupa'daki girişimci yaşının 23-25 bandında seyrettiğini, Türkiye'de ise girişimcilik yaşı ortalamasının 35 olduğunu belirterek, bunu 30'un altına çekmeyi hedeflediklerini ifade etti. Altındağ, "Eğitim konuları dört ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlardan ilki girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleridir. İkincisi iş planı kavramı ve öğeleri olan pazar araştırma, pazarlama, üretim, yönetim ve finansal planlardır. Üçüncüsü iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmalarıdır. Dördüncüsü iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlardır. Bu eğitim konularına yüzde 80 oranında devam eden katılımcılar 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Belgesi' almaya hak kazanırlar. Gerçekleştirilen eğitimlerde özellikle 18-29 yaş arası genç girişimcilerin iş kurmaları ve yürütmeleri konusunda bilgi, beceri sahibi olmaları, yatırım süreçlerini bilinçli yürütmeleri ve iş planı hazırlayabilecek deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır. Yeni girişimci adaylarının fizibilite ve iş planına dayanarak bilinçli yatırım yapmalarını desteklemek amacıyla KOSGEB ile geliştirilen iş birliği kapsamında uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlenmektedir. Bu eğitimlerle Ajans Bölgesi'ndeki Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörlerinden biri olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması sağlanacaktır. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı kapsamında yer alan yeni girişimci desteğinden faydalanabileceklerdir. Yeni girişimci desteği ile girişimcilere 30 bin TL hibe ve 70 bin TL geri ödemeli kredi olmak üzere toplam 100 Bin TL'ye kadar mali destek sağlanabilmektedir" diye konuştu. - MARDİN