Dika'dan 28 Milyon Lira Destek

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), bu yıl Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'daki projelere 2018 Yılı Mali Destek Programı kapsamında 28 milyon lira destek sunacak.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, bir otelde düzenlenen "2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, DİKA'nın 26 ajans içerisinde en fazla bütçe ile mali destek programına çıktığını söyledi.

Ajansın Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman illerinde faaliyet yürüttüğünü anımsatan Altındağ, projelerinde bürokrasiyi azalttıklarını kaydetti.

"Ajansın temel kuralı fırsatı kazanca dönüştürmektir"

Yatırımcının temel sorununun "yatırım fırsatını kazanca dönüştürmemesi" olduğunu aktaran Yılmaz Altındağ, şunları kaydetti:

"Bir yatırımcı gelip 6'ncı Bölge Teşvik Uygulamasından faydalanmak istediğinde eğer oradaki arazi uygun değilse, altyapısı yoksa maalesef yatırım yapmadan gidiyor. Bu tür sıkıntıları gidermek için ajans devreye girecek. Ajansın temel kuralı, fırsatı kazanca dönüştürmektir."

Altındağ, projelere verecekleri desteğin yüzde 75'inin hibe olduğunu dile getirerek, "Bölgenin ticaret ve sanayi altyapısının iyileştirilerek rekabetçiliğin artırılması", "Bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilerek rekabet edebilir düzeye getirilmesi" ve "TRC3 Bölgesi'nin iş gücü piyasasını Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığıyla güçlendirilmesi" projelerini destekleyeceklerini vurguladı.