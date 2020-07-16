DİKA, çalışmalarını aktardı Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, yapacakları çalışmaları aktardı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, yapacakları çalışmaları aktardı.

Alanlı, Batman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Vekili İbrahim Erin ve ofis uzmanları, gazetecilerle bir araya geldi.

Yapacakları çalışmalar ile ilgili bilgi veren Alanlı, ajansın illerin kalkınması için bir şans olduğunu belirtti.

Batman'ın cazibe merkezi olması için çok uygun olduğunu kaydeden Alanlı, özel sektörün de çok yoğun çalıştığı bir il olduğunu aktardı.

Alanlı, "Bir cazibe merkezi programı Batman için çalışabiliriz. Neticede bir fonumuz var, biz o fonu dağıtıyoruz. Şu anda Batman hariç diğer iller için de konuşabiliriz. Cazibe merkezi programı uygulandığı zaman DİKA kaynakları dışında bazı kaynaklar sağlanabilir. Örneğin Avrupa Birliği desteği kaynakları var, onları da getirebiliriz." dedi.

Kaynak: AA