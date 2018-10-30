Dika, 4 Şehirle Antalya'da Boy Gösterdi

Antalya'da 9'uncusu düzenlenen YÖREX Fuarı'na, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Dicle Bölgesi'ndeki dört il ile birlikte katılım sağladı.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) 9'uncusu bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde düzenlenen YÖREX Fuarı'nda, DİKA faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi'ndeki Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri ile birlikte yerini aldı. Ajans koordinasyonunda Dicle Bölgesi olarak katılım sağlanan YÖREX Fuarı'nda, bölge illerinin stantları ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Fuara DİKA öncülüğünde, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak valilikleri, kaymakamlıklar, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, ziraat odaları, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, fuarların bölgeyi hem ülke geneline hem de uluslararası platformlara taşımada önemli rol oynadığını belirtti. Altındağ, şunları kaydetti:

"Fuara katılma amacımız, yerel pazarlarda sıkışıp kalmış yöresel ürünlerimizin daha geniş pazarlarda değer bulmasına yardımcı olmak, bölgemiz ile özdeşleşmiş, tescillenmiş ürünlerin ulusal ve küresel pazarlardaki değerini artırmaktır. Dört stantta ziyaretçilerin beğenisine sunduğumuz özellikle 'Coğrafi İşaret' çalışması yaptığımız ürünleri ön plana çıkararak farkındalık oluşmasını sağladık. Şehirlerin ürünlerini öne çıkarmada ve marka değeri oluşturmada büyük öneme sahip olan Coğrafi İşaret damgası alması için çok sayıda ürüne standımızda yer verdik. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği ürünlerimiz, illerimizin kültürlerinin tanınmasında da önemli rol oynamaktadır." - MARDİN