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Dik otomobili görenler şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dik otomobili görenler şaşkına döndü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki boşluğa düşerek dik durdu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki boşluğa düşerek dik durdu.

Kaza, Kandıra ilçesine bağlı Çukurbalcı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına uçtu. Dik vaziyette kalan otomobili, yoldan geçen sürücüler şaşkınlıkla izledi.

Kar yağışının hakim olduğu bölgede, ekiplerin çalışmaları da sürüyor. - KOCAELİ

Dik otomobili görenler şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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