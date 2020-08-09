Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüme Yönelik İpuçları Neler? DIGITA Teknoloji Genel Koordinatörü Can Pulat Öğün, dijitalleşmeye ve dijital dönüşüme yönelik ipuçları verdi.

DIGITA Teknoloji Genel Koordinatörü Can Pulat Öğün, dijitalleşmeye ve dijital dönüşüme yönelik ipuçları verdi. Öğün, dijitalleşmenin, firmaların mevcut süreç ve kültürünün dijital ortama taşınması olduğunu; dijital dönüşümün ise firmaların ekiplerinin, iş yapma şekillerinin ve iş modellerinin dijital boyuta taşınması anlamına geldiğini belirtti.

Dijital dönüşümde, bazı şirketlerin strateji eksikliği çekmesi nedeniyle şirket yöneticisinin doğru soru ve hedeflerle şirketi yönlendirmesi ve ilk olarak raporlama yapılması gerektiğini aktardı. Şirketteki farklı birimlerden düzenli olarak 'yapılanlar raporu' talep edilerek bir rapor kültürü oluşturulmasını tavsiye eden Öğün, "Bu raporları haftalık olarak topladıkça hem yönetim katmanında sorgulamalar başlıyor hem de raporu hazırlayan ekip otokontrol mekanizmalarıyla kendi yaptıkları işi sorgulayıp daha iyi hale getirebiliyorlar. Raporlama kültürünü, haftalık veya aylık raporlarla başlatmak, Türk firmaları ve KOBİ'ler için en doğru başlangıç noktası olabilir" diye konuştu.

Öğün, çoğu firmanın bir yazılım alınca dertlerinin çözüleceğini düşündüğünü ancak bunun büyük bir hata olduğunu belirterek sürecin içinde birbirini tamamlayan faktörlerin bulunduğunu aktardı.

Kaynak: Wise.tv