Dijitalleşme Sırlarını Dijital İş Ortağım Programı'nda Kobi'lerle Paylaştı

Vodafone'un "Dijital İş Ortağım" program serisi, "KOBİ'lerimiz İçin Uçtan Uca İletişim Çözümleriyle Dijitalleşme" başlığı ile Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur'un katılımıyla devam etti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone'un, Youtube'da "Vodafone İş Ortağım" kanalı üzerinden yayınladığı ve büyük işletmelerin, KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuklarına ilham olmasını hedefleyen "Dijital İş Ortağım Programı"nın konuğu bu kez Türkiye'nin en büyük yerel sermayeli spor perakende şirketi Sportive'in Genel Müdürü Zeynep Selgur oldu.

Ünlü oyuncu Ali Sunal'ın moderatörlüğünde yayınlanan serinin yeni bölümü, "KOBİ'lerimiz İçin Uçtan Uca İletişim Çözümleriyle Dijitalleşme" başlığıyla düzenlendi.

Hızlı ve kesintisiz iletişim ile güvenli verinin önemi, uçtan uca dijitalleşmenin faydaları, KOBİ'lerin dijitalleşerek nasıl büyük ölçekli şirketlere dönüşebilecekleri gibi konuların ele alındığı programda, Perakende Güneşi Ödülleri 2018'de "En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü"ne layık görülen Selgur, perakende sektörü başta olmak üzere KOBİ'lere işlerini nasıl dijitalleştirebilecekleri üzerine tavsiyelerde bulundu.

Değişen müşteri profili ile e-ticaretin artan önemini vurgulayan Selgur, katılımcı KOBİ'lerle, Vodafone çözümleriyle elde ettikleri büyüme, tasarruf ve verimlilik artışı deneyimlerini de paylaştı.

İTÜ Vodafone Future Lab'de gerçekleştirilen ve KOBİ'lerin izleyici olarak davet edildiği program öncesinde işletmeler, düzenlenen İTÜ Vodafone Future Lab turunda, verimlilik artışı ve takibi, bilgi ve şirket güvenliği ile sektörlerindeki yeni fırsatlara yönelik sunulan Vodafone IoT çözümleri hakkında bilgi de aldı.

Öte yandan, program izleyicisi KOBİ'lere ayrıca, 7/24 kesintisiz, hızlı ve güvenli internetten faydalanabilecekleri, tüm Vodafone fiber paketlerinde yüzde 5 indirim de sağlandı.

"KOBİ'lerin hızla adım atmaları gerekiyor ki yarının rekabetinde yerlerini alabilsinler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dijitalleşme ile birlikte kuralları artık sil baştan yazılan iş dünyasında, KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırabilmek amacıyla iş ortakları olarak yanlarında olduklarını vurguladı.

Maksimum verimlilik ile daha az maliyetle üretim ve tasarrufun, değişen dünya koşullarında artık geçmişe göre çok daha hayati konular olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin lokomotifi KOBİ'lerin bu yeni dünyaya adaptasyonu ve dijitalleşme yönünde atacakları adımlar ise, hem kendi geleceklerini hem de ülkenin bu alandaki geleceğini ve sürdürülebilir büyümesini yakından ilgilendiriyor. Tüm dünyanın dijitalleşme yarışında olduğu bu dönemde, KOBİ'lerin rekabet gücü açısından geride kalması ise düşünülemez. Hızla, ihtiyaçları doğrultusunda yol haritaları çizmeleri ve adım atmaları gerekiyor ki yarının rekabetinde yerlerini alabilsinler. Dijital İş Ortağım programı ile yola, işte bu yolculukta KOBİ'lerimizin yanlarında olabilmek, büyük firmaların dijitalleşmedeki başarı hikayeleriyle onlara ilham olabilmek amacıyla çıktık. Program, KOBİ'lere, dijitalleşerek iş sonuçlarında büyüme, verimlilik ve tasarruf elde etmiş büyük işletmelerin deneyimlerini ilk ağızdan dinleme fırsatı sunuyor. Dünya lideri olduğumuz Nesnelerin İnterneti (IoT) alanındaki global tecrübemizle ve akıllı teknoloji merkezimiz İTÜ Vodafone Future Lab ile işletmelerin ihtiyaçlarına özel çözüm ve teknolojiler geliştirerek, küçük-büyük Türkiye'deki her ölçekten işletmenin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA