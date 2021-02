Dijitalleşme projesi: Girişimci Kadınlar Covid 19'a Meydan Okuyor

Kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine e-ticaret desteği ulaştırma amacıyla hayata geçirilen "Girişimci Kadınlar Covid 19'a Meydan Okuyor" projesiyle, toplam dokuz dalda eğitim ve 19 dalda mentorluk olanağı sunuluyor.

Kadın girişimcilerin dijital dönüşümlerinin kolaylaştırılmasının amaçlandığı, 2021 boyunca devam edecek proje aracılığıyla yeni satış kanallarında üretim ekosisteminin geliştirilmesi, kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması hedefleniyor.

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın, Innovation for Development (I4D) ve SPARK işbirliğiyle başlattığı projeye, Katar Kalkınma Fonu da (Qatar Fund for Development) katkı sağlıyor.Projede ürün geliştirme, markalaşma ve finans gibi dokuz farklı dalda eğitimlerini tamamlayan girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine işlerini büyütmeleri için 19 farklı konuda toplam bin 154 saatlik mentorlük imkanı sunulacak. Eğitim ve mentorluk fırsatlarının yanı sıra girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı dahilinde komisyon indirimi, indirimli kargo ücreti, ücretsiz fotoğraf desteği, reklam ve pazarlama destekleri gibi olanaklar da sağlanacak."Girişimci Kadınlar Covid 19'a Meydan Okuyor" projesiyle yaklaşık 1,000 kadının işlerinde katma değer yaratacağını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Dengeli bir ekonomik büyümede girişimci kadınların istihdama katılımının ve desteklenmesinin önemi büyük" dedi ve ekledi: "Ancak bugün baktığımızda, kadınların çalışma hayatına katılım oranları erkeklerin oranından bir hayli düşük. Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Yılı Cinsiyet Eşitliği Raporu'na göre, cinsiyetler arası açığın 99.5 yılda kapanacağı öngörülüyor. "Yaşamın her alanında kadınların varlığını önemseyen bir marka olarak, 2017 yılından bu yana 19 bin kadına ulaşmamızı sağlayan Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızı bir adım öteye taşıyarak, önemli paydaşlarımızla hayata geçirdiğimiz 'Girişimci Kadınlar Covid 19'a Meydan Okuyor!' projesiyle kadınların ticarete katılmalarını, kendi aile bütçelerine katkı sağlamalarını, diğer kadınlara ve gençlere rol model olmalarını amaçladık. "Ayrıca proje, ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlaması açısından da oldukça önemli. Hepsiburada olarak hem ekonomik hem de toplumsal olarak kadınların işgücüne katılımlarının ülkemizi ve toplumumuzu bir adım daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı