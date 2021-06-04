"Dijitalist 2021" başladı

Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneğince düzenlenen "Dijitalist 2021" kongresi başladı.

Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneğince düzenlenen "Dijitalist 2021" kongresi başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezinde başlayan ve iki gün sürecek kongrede, teknoloji ile sağlık alanlarından uzman isimler bir araya getirilerek yaratıcı fikir üretme sürecinden sosyal medyaya, istatistikten planlamaya, hasta takibinden yapay zekaya kadar birçok konu ele alınacak.

Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği Başkanı Doç. Dr. Ahmet İlker Tekkeşin, geçilen yılların sağlığın dijitalleşmesiyle birlikte hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına birçok alanda ezber bozan değişiklikler getirdiğini aktardı.

Tekkeşin, dernek olarak Türkiye'de de tüm hızıyla başlayan ve devam eden bu değişimin nabzını tutmak, gerekli ön adımları başlatmak ve daha verimli bir dijital sağlık ekosistemi oluşturmak amacını taşıdıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dijitalleşmenin çok önemli olduğunun görüldüğünü ifade eden Tekkeşin, şu bilgileri verdi:

"Öncesinde emekleyerek ilerleyen süreç bu dönemde daha ciddi bir hale gelmiş durumdadır. Uzaktan hasta takip sistemi de dijitalleşen sağlık sisteminin bir parçası oldu. Polikliniğe gelen yaşlı hastalarımızın zorlandığını biliyoruz. Evde sağlık sistemi bu nitelikte hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak için uygulanan bir yöntem. Bugünün dijitalleşen dünyasında hastalarımızla uzaktan muayene şeklinde kendileriyle iletişim kurarak poliklinik yapmaktayız. Uzaktan muayenede sadece konuşarak ve görerek değil, başka şeylere de ihtiyaç duyulduğunu ve teknolojinin bunu araştırdığını biliyoruz. Kovid-19 pandemi sürecinin bitmesi uzaktan sağlık sistemini sona erdirmeyecek ve hayatımıza entegre olacaktır. Yakın gelecekte başka şehirlerde hatta ülkelerdeki hastalarımızı belki de muayene ederek ameliyat edebileceğiz."

"Gelecekte bizleri biyosensörler bekliyor"

Doç. Dr. Ahmet İlker Tekkeşin, sosyal medya kullanımının artmasının sağlık hizmeti taleplerini de içine aldığını, hastaların hekimlere sosyal medyadan ulaşabilme olanağının arttığını, hekimlerin de önerilerini yine sosyal medya aracılığıyla aktarabildiğini ancak sosyal medyanın bu şekilde kullanılması esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu belirtti.

Hasta ve hekim için manipülasyona çok açık olan bu mecrada profesyonel yardım alınması gerektiğini vurgulayan Tekkeşin, "Bizler de kongremizde hem ajansları hem de sosyal medyayı aktif olarak kullanan hekimleri bir araya getirmeye çalıştık. Bu konuda yasal yükümlülüklere de dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı branşlardan birçok hekim, hastanın vücudunu sosyal medya hesaplarından paylaşabiliyor ki mutlaka etik değerler açısından izin alınması gerekli. Bu konuda yükümlükler neler olmalı bunları da kongremizde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tekkeşin, sosyal medyada, hastaların da edindikleri önerilerle hareket etmemelerini, mutlaka hekimlerine danışmalarını tavsiye etti.

Sağlık sisteminin dijitalleşmesiyle giyilebilir sağlık ürünlerinin de hayata girmeye başladığını belirten Doç. Dr. Tekkeşin, burada dikkat edilmesi gereken noktanın bu ürünlerin çoğunun kanıta dayalı verisi olmadığı için konvansiyonel geleneksel olarak yapılan tedavi ve tetkiklerin yerini alamayacağı olduğunu vurguladı.

Tekkeşin, "Ancak gelecekte bizleri biyosensörler bekliyor. Vücudumuz sürekli veri oluşturuyor salgıladığımız kokular, nefes verdiğimizde ortaya çıkan bileşenler gibi bunların hepsi aslında birer veri. Büyük verilerin ve yapay zekanın bir araya gelmesiyle ve gelişmesiyle beraber bunlar doğru bir şekilde toplanacak ve buradan kişiselleştirilmiş tıp ve tedaviye ulaşabileceğiz. Ülkemizde biz sağlık çalışanları da teknoloji firmalarıyla birlikte çalışarak bu ürünlerin geliştirilmesine ilişkin çalışmaları geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongre, iki gün boyunca yapılacak panel ve oturumların ardından yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız