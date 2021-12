Dijitalin ve e-ticaretin önemli isimleri MÜSİAD Vizyoner'21'de iş dünyasıyla buluşacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek Vizyoner'21 zirvesi, dijital dünyada ve e-ticarette başarı hikayeleriyle öne çıkan isimleri iş dünyası ile buluşturacak.

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, bu yıl "Fark Et" temasıyla dördüncü kez düzenlenecek Vizyoner etkinliği, "Dijitali Fark Et", "İklimi Fark Et", "Girişimi Fark Et", "Dönüşümü Fark Et" alt başlıklarıyla iklim krizinden dijital dönüşüme ve girişimci ekosistemine kadar pek çok alanda gerçekleştirilecek.

Haliç Kongre Merkezi'nde 22 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte, alanında uzman ve duayen isimlerin öncülüğünde dijitalleşme; girişim ve dönüşüm kavramları üzerinden tüm yönleriyle ele alınacak.

Zirveye, Türkiye'nin ilk "decacorn" şirketi unvanını kazanan Trendyol'un Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Oyun Yapımcıları ve Geliştiricileri Derneği'nin (OYUNDER) ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesi ve Women in Games Türkiye'nin Kurucusu Simay Dinç gibi alanında öncü konuşmacılar katılacak.

Çağlayan Çetin, Vizyoner 21'de, şirketin bu büyük başarısının detaylarını paylaşacak. Trendyol'un değerinin 10 milyar doları nasıl geçtiğini ve nasıl "decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi olduğuna dair ipuçlarını anlatacak. Ayrıca, alanında uzman isimlerin tecrübelerinin paylaşılacağı, iş dünyasında global trendlerin analiz edileceği, strateji ve eylem planlarının oluşturulacağı zirvede iş dünyası için yeni motivasyon kaynakları ortaya konacak.

MÜSİAD Vizyoner 21'in en ilgi çeken projelerinden birisi ise genç Türk girişimci Eray Altunbozar'ın başında olduğu Aircar (Uçan araba) olacak. Şehirlerdeki trafik problemini çözmek için elektrikli ve yüzde 100 otonom bir araç olarak tasarlanan AirCar, 8 pervaneli ve iki yolcu kapasiteli bir uçan araba olacak.

"Dijital dönüşümün iş dünyası için oluşturduğu fırsatları ortaya çıkaracağız"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, zirvede, dijital dönüşümün iş dünyası için oluşturduğu fırsatları ortaya çıkararak dönüşümün yol haritasını belirleyeceklerini bildirdi.

Dijital dönüşümün izinden giderek kurguladıkları etkinliğin bu yıl NFT sergisine de ev sahipliği yapacağını kaydeden Asmalı, şu bilgileri verdi:

"Birbirinden farklı sanat eserlerinin dijital olarak sergileneceği etkinlik alanında yer alan Start-Up Exchange Sahnesi'nde Türkiye'nin startuplarını buluşturacağız. Türkiye'de girişimci ekosistemin gelişimine liderlik eden startuplar bu sahnede başarı öykülerini katılımcılarla paylaşacak ve girişimcilik ekosisteminin yeni aktörleri olarak kimlik kazanacak. Etkinlik alanında kuracağımız Star Talks sahnesinde ülkemizde girişim faaliyetlerinde bulunan, startup ruhunu benimseyenler gövde gösterisinde bulunacak. Kendi iş fikirlerini katılımcılarla paylaşarak girişimci vizyonlarını aktarabilecekler. Böylece gelecek planları arasında startup fikri olanlara bir yol haritası sunacağız."

