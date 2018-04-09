Dijitalin Patroniçeleri

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İzmir Şubesi, sosyal medyayı kullanarak girişimci olan ya da olmak isteyen kadınları, 'İş'te Dijital Kadınlar' platformunda buluşturdu. İki gün süren eğitimler boyunca katılımcılara, pazarlama stratejilerinden yasal mevzuata kadar bir çok konu başlığı altında bilgilendirmede bulunuldu. Atölye çalışmalarıyla da verilen eğitimler pekiştirildi.

Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimlere 170 kadın katıldı. Organizasyonun açılışında konuşan JCI Türkiye Başkanı Nihal Zoroğlu, İzmir şubesinin kadın girişimcilere destek olmak için önemli bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi. 'BM Sürdürülebilir' hedefleri doğrultusunda projeler hazırlamaya özen gösterdiklerinin altını çizen Zoroğlu, "Hem iş ve ekonomide büyüme hem de toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerine hizmet eden bir proje hazırlandı" dedi. E-ticaret alanında öğrenecekleri bilgilerin, katılımcılara iş hayatında kayda değer katkılar sağlayacağının altını çizen Zoroğlu, eğitim sonunda girişimcilik adına önemli adımlar atılmasını temenni ettiğini belirtti.

Güven: "Buradan yeni başarı hikayeleri çıkacak"

JCI İzmir Şube Başkanı Şeyda Elif Güven de uzun süredir hazırlığını yaptıkları projeye yoğun bir katılımın sağlandığını, bundan da mutluluk duyduklarını ifade etti. Pazarlama ve markalaşma alanlarında önemli isimlerin 'İşte Dijital Kadınlar' adlı projeye birikimleriyle yaptıkları desteği hatırlatan Güven, "Buradan yeni başarı hikayelerinin çıkacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu. Proje Direktörü Avukat Merve Kolcuoğlu ise ilki İzmir'de düzenlenen çalışmanın, kadın istihdamının fazla olduğu illerde gerçekleşmesini hedeflediklerini anlattı. Kadınların cesur adımlar atarak ticaret yapmalarına böyle bir projeyle katkıda bulunmaktan büyük keyif aldıklarını aktaran Kolcuoğlu, "Projeye gösterilen ilgi bizleri memnun etti. Bu ilgi, yeni eğitimlerin de kapısını araladı" dedi.

E-ticaretin inceliklerini öğrendiler

Eğitimler boyunca kadınlara bir çok alanda sunumlar yapıldı. İlk gün e-ticaret kavramına ilişkin temel bilgiler alan katılımcılara Doç. Dr. Erkan Saka tarafından 'Sosyal Medyadan Satış Yapmanın Kuralları' anlatıldı. 'Markalaşma ve Pazarlama' başlığındaki sunumu ise PhDc Nüket Aygen Türcan gerçekleştirdi. Aras Kargo Ege Bölge Satış Müdürü Mehmet Basri Kavlak 'Ödeme Yöntemleri ve Dağıtım Kanalları' hakkında katılımcıları bilgilendirirken, DHL Ekspress Bölge Müdürü Mert Köksal 'Yurtdışı Pazarı ve Dağıtım Yolları'nı anlattı. Günün son oturumunda ise Profesyonel Koç Bahar Er ile atölye çalışması gerçekleştirildi.

Atölye çalışmalarıyla pratik yaptılar

Eğitimlerin ikinci gününde ise Dr. Burcu Genç, 'Müşteri İlişkileri ve Empati' konusunda sunum yaptı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali Akseki de 'Sosyal Medyanın Mali ve Vergisel Boyutu'na ilişkin katılımcıları bilgilendirdi ve şirket kurmayı düşünenler için önemli ipuçlarını paylaştı. Avukat Ayşegül Zengin de 'E-Ticaret ve Sosyal Medya Satışlarının Hukuksal Boyutu' ile ilgili sunum yaptı. Atölye çalışmasında fotoğraf çekmenin kurallarını Fotoğrafçı Şeref Artagan anlattı. Programın sonunda ise 'İlham Veren İşler Bunlar' başlığı altında JCI İzmir Şube Başkanı Şeyda Elif Güven, Elif Konsept markasının hikayesini katılımcılara aktardı. - İZMİR