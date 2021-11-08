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Dijital yuan Çin'in ithalat fuarında tanıtıldı

Xinhua - Haberler | Ekonomi
Dijital yuan Çin'in ithalat fuarında tanıtıldı

Çin'in dijital yetkili para birimi yani e-CNY, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) ilk kez restoranlarda, stantlarda ve otomatlarda kullanılıyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen CIIE, 127 ülke ve bölgeden yaklaşık 3.000 şirketi kendine çekti. Söz konusu işletmelerin temsilcileri ve fuarın diğer katılımcıları dijital yuanı yiyecek veya hediyelik eşya satın alırken kullanabiliyor.

Bank of China çalışanı Chu Yifeng, bankasının CIIE fuar alanında dijital yuan cüzdanlarını kullanırken sıkıntı yaşayanların yardım almak için başvurabileceği altı adet stant kurduğunu ve bu stantların her birine her gün 60 ila 80 kişinin gittiğini söyledi.

CIIE'nin gerçekleştiği Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki (Shanghai) hediyelik eşya mağazasında müşteriler e-CNY ile ödeme yaptıklarında yüzde "30 ila 50" arasında indirim alabiliyor.

Pizza Hut ve KFC gibi restoranlarda da e-CNY ile ödemelere indirimler sunuluyor.

E-CNY, Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından piyasaya sürülen ve yetkili operatörler tarafından işletilen yasal para biriminin dijital versiyonudur. E-CNY sisteminin geliştirilmesiyle, Çin para birimi RMB'nin, dijital ekonomi çağında halkın nakit talebini karşılayan yeni bir formunun yaratılması amaçlanıyor.

Çin Merkez Bankası, e-CNY araştırma ve geliştirme projesine 2017'nin sonunda başladı. 30 Haziran 2021 itibarıyla e-CNY fatura ödemeleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, ulaşım, alışveriş ve kamu hizmetleri dahil olmak üzere 1,32 milyondan fazla senaryoya uygulandı.

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Xinhua - Ekonomi Haberleri
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