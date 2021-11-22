Dijital Verimlilik Kütüphanesi Yayında
Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından verimlilikle ilgili 700'den fazla yayına ücretsiz ulaşmayı sağlayan "Dijital Verimlilik Kütüphanesi" erişime açıldı.
Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından verimlilikle ilgili 700'den fazla yayına ücretsiz ulaşmayı sağlayan "Dijital Verimlilik Kütüphanesi" erişime açıldı. Dijital Verimlilik Kütüphanesi; verimlilikle ilgili süresiz yayınlar, Anahtar Dergisi, Verimlilik Dergisi ve Etki Analizi Raporları'ndan oluşmaktadır.
1963 yılında basılmaya başlanan Süresiz Yayınlar başlığı altında toplam 700'ü aşkın kitap yer almaktadır. Süresiz yayınlar; verimlilik konulu kitaplar, çeviriler, kongre, konferans, sempozyum, bildiri, oturum, panel ve seminerlere ait dokümanlar, araştırma ve inceleme sonuçları, sektör raporları, analizler ve göstergeler, kılavuzlar gibi yayınları kapsamaktadır.
http://verimlilikkutuphanesi. sanayi. gov. tr
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