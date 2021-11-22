Dijital Verimlilik Kütüphanesi Yayında

Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından verimlilikle ilgili 700'den fazla yayına ücretsiz ulaşmayı sağlayan "Dijital Verimlilik Kütüphanesi" erişime açıldı. Dijital Verimlilik Kütüphanesi; verimlilikle ilgili süresiz yayınlar, Anahtar Dergisi, Verimlilik Dergisi ve Etki Analizi Raporları'ndan oluşmaktadır.

1963 yılında basılmaya başlanan Süresiz Yayınlar başlığı altında toplam 700'ü aşkın kitap yer almaktadır. Süresiz yayınlar; verimlilik konulu kitaplar, çeviriler, kongre, konferans, sempozyum, bildiri, oturum, panel ve seminerlere ait dokümanlar, araştırma ve inceleme sonuçları, sektör raporları, analizler ve göstergeler, kılavuzlar gibi yayınları kapsamaktadır.

http://verimlilikkutuphanesi. sanayi. gov. tr

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