Dijital ve yeşil dönüşümde TÜGİAD-TOBB işbirliği başlıyor

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'in TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmesinde dijital ve yeşil dönüşüm için güç birliği mesajı verildi.

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'in TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmesinde dijital ve yeşil dönüşüm için güç birliği mesajı verildi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları, kurul ve komisyon başkanları ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, dijital ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere birçok alanda TÜGİAD ile TOBB arasında işbirliği kararı alınırken, ortak teknoloji merkezinin kurulması içinde ilk adımlar atıldı.

Sürdürülebilir kalkınma için Türkiye'nin teknolojiyi üreten ve satan ülke olması gerektiğine inandıklarının altını çizen Nilüfer Çevikel, "TÜGİAD olarak dijital dönüşüm yolunda yazılım ve programcılıkta ülkemizin pazar payını büyütmek için teknoloji şirketleri ve start-up'ların en yakın destekçisiyiz. Türkiye'de e-ticaretin gelişmesi, KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve dijital organize sanayi bölgelerinin gelişmesi, çok yakın zamanda çıkış noktalarımız olmak zorunda. Ülke olarak kurumsal hazırlıklarımızı bir an önce tamamlamalıyız. Zira e-ticarette vasıflı personel meselesiyle yüzleşmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

TOBB tarafından ABD'nin Chicago şehrinde açılan Türkiye Ticaret Merkezi'nin de dijital dönüşüm kapsamında çok önemli olduğunu da vurgulayan Nilüfer Çevikel, "Hem ofis, hem de depo olan bu merkez, iş dünyamız için küresel rekabet arenasında çok güçlü bir adım olmuştur. Zira daha önce hiç ihracat yapmamış firmaların, bugün çok yoğun ve yüklü miktarda ihracat yaptıklarını görüyoruz. Biz de TÜGİAD olarak, bu merkezi daha aktif kullanarak ülkemizi gururla temsil etmek istiyoruz. Bu tür merkezlerin sayısının artmasını arzu ediyoruz. En büyük ihracat pazarında daha aktif olunması için çalışmalar yapılması kaçınılmaz. Teknoloji Geliştirme Merkezi konusunda da TÜGİAD ve TOBB arasında TOBB Üniversitesi'ni de kapsayacak şekilde kapsamlı bir iş birliğini de hayata geçireceğiz" dedi.

Avrupa Birliği'nin 1 milyar Euro bütçeli Avrupa Yeşil Mutabakat Projesi'nin de iş dünyası için hayati önemde olduğunu da vurgulayan Çevikel, "Karbonsuz ekonomiye geçiş hedefi kapsamında oluşturulan bu mutabakatta ülkemiz yerini mutlaka almalı. Bunun için yeşil ekonomi kapsamında alınacak tedbirler karşısında iş dünyamızın tüm süreçlerini gözden geçirmesi elzemdir. Biz TÜGİAD olarak bu alanda üyelerimizi bilgilendirip geleceğe hazırlarken devletimizin de geçiş sürecini çok iyi analiz ederek tamamlamasını bekliyoruz. TOBB ile birlikte de geleceğimizi belirleyecek bu alanda birlikte projelere imza atacağız" dedi.

TÜGİAD olarak ülke ekonomisine sağlanan katkıların yanı sıra doğal afetlerde vatandaşa sür'atle yardım eli uzattıklarını da kaydeden Nilüfer Çevikel, "Orman yangınlarında afet bölgesine 3 TIR içme suyu, kuru buz, yanmaz eldiven, yangın söndürme hortumu, konteyner ve maske ulaştırdık. Bizzat yönettiğim sahadaki yardım çalışmaları sonrası selin vurduğu Batı Karadeniz'e de 24 ton bakliyat ve içme suyu ulaştırdık. Zor günlerde ülkemizin, devletimizin, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda TOBB ile daha koordineli ve organize şekilde yardımların ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılması konusunda ortak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TOBB ile birçok konuda ortaklaşa adımlar atılacağını da vurgulayan Çevikel, "Özellikle kadın girişimcilerimizin desteklenmesi, çok önemli bir husus. Bu alanda büyük iş birliklerini hayata geçireceğiz. Keza ülkemizin patent ve Ar-Ge potansiyelinin artırılması ve kurumların kendi potansiyelleri ile ilgili farkındalık sahibi olabilmeleri için ortak hareket edeceğiz. Gelişen e-ticaret ile birlikte yurtdışındaki alıcıların daha rahat ticaret yapabilmesi için dijital altyapının geliştirilmesi için de TOBB ile yol haritası belirleyeceğiz. Z kuşağının nasıl değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi konusunda da TOBB'un bilgi ve tecrübeleri ile TÜGİAD'ın bilgi ve tecrübelerini birleştirerek ortak rapor hazırlanması için çalışma ekibi oluşturma kararı aldık. Yine bu alanda TOBB'un oluşumlarından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV üzerinden de ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu görüşmemizde birçok alanda aldığımız iş birliği kararlarının, ülke ekonomisine olumlu yansımalarını yakın zamanda göreceğiz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da "Uzun yıllardır kadın ve genç girişimcilerimizin desteklenmesi noktasında kurullarımız vasıtasıyla büyük işlere imza attık ve atıyoruz. Bu anlamda TÜGİAD'ın Genel Başkanın kadın olması, benim için son derece önemli. O nedenle TÜGİAD ile her türlü iş birliğine açığız. Bu detay, benim için çok önemli olduğu için görüşmemiz de çok samimi bir ortamda gerçekleşti. Ayrıca bu görüşme vesilesiyle ortak teknoloji merkezi kurulması için ilk adımları da atmış olduk. Hayırlara vesile olsun" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı