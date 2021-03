Dijital varlık platformu Bitexen 10 yeni coin daha ekledi

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, AVAX, GRT, LUNA, SNX, YFI, CAKE, 1INCH, UMA, XVS ve BAL kriptoparalarını da listelemeye başladı ve mevcut dijital varlık sayısını 113'e, işlem çiftini de 6328'e yükseltti.

Bitexen, yeni eklenen kriptoparalar ile birlikte mevcutta listelemekte olduğu DOGE, DOT, AAVE kriptoparalarının PRO işlem tahtalarını açarak, ADA, BCH, LTC, LINK, NEO ve XLM kriptoparalarının da USDT işlem tahtalarını aktif hale getirdi.

Bitexen'den yapılan açıklamada, "Kullanıcılarına her geçen gün daha fazla tercih imkanı sunan Bitexen, en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkanıyla Türkiye 'deki liderliğini sürdürmeye devam ediyor" denildi.Açıklamaya göre Bitexen, gerçekleştirmiş olduğu son güncelleme ile DOGE, DOT ve AAVE'nin TRY işlem tahtalarını aktif ederken hali hazırında TRY işlem tahtası olan ADA, BCH, LTC, LINK, NEO ve XLM'in USDT işlem tahtalarını uygulamasına eklemiş oldu.Bitexen'in platformunda listelediği yeni dijital paralar şöyle sıralandı: Avalanche (AVAX), merkeziyetsiz finans uygulamaları, finansal varlıklar ve diğer hizmetler için ortak bir platform görevi görüyor. Merkeziyetsiz bir platform olan Avalanche üzerinde isteyen herkes akıllı sözleşme çalıştırabilir, kendi dijital varlıklarını oluşturabilir ve ticaretini yapabiliyor. Avalanche'ın geliştirici ekibi Ava Labs, Avalanche'ın standart bir şekilde, bir saniyenin altında işlem tamamlama özelliğine sahip olan ilk akıllı sözleşme ağı olduğunu ifade etmektedir. AVAX ise, Avalanche projesinin kendi kriptopara birimidir. AVAX ile ağ üzerindeki hizmetlerden yararlanılabilir, transfer işlemleri gerçekleştirilebilir ve ağda akıllı sözleşme başlatılabiliyor.The Graph (GRT), blokzincir verilerine erişim sürecini kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir veri indeksleme protokolüdür. Herkes, uygulamaların blokzincir verilerini almak için GraphQL kullanarak sorgulayabileceği, sub graphs adı verilen açık API'ler oluşturabiliyor ve yayınlayabiliyor. Graph Token ya da GRT ise, ağda değişim aracı olarak hizmet veren, indekleme işlemi yapan ya da temsilci olarak görev alan birçok paydaşın kullandığı ERC-20 tabanlı token olarak biliniyor.Terra (LUNA), 2019 Nisan ayında ana ağına geçti. Terra, fiyatı istikrarlı küresel ödeme sistemlerine güç sağlamak için itibari paraya sabitlenmiş sabit koinler kullanan bir blokzinciri protokolüdür. Terra, kriptopara birimlerinin sınırsız faydalarını itibari para birimlerinin günlük fiyat istikrarı ile birleştirdiğini belirtmektedir. Sabit koin arzını talebine göre otomatik olarak ayarlayan bir algoritma aracılığıyla dengeliyor.Synthetix (SNX), SNX dijital varlığının protokol üzerinde teminat olarak kilitlenerek karşılığında farklı varlıkların sentetik versiyonlarının oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. Ethereum üzerinde çalışan Synthetix, kişilerden kontratlara (P2C) iş modelini benimsemiştir. Synthetix ile oluşturulan sentetik varlıklar ile vadeli işlemler, kredili işlemler, spot piyasa ve opsiyon işlemleri gerçekleştirilebilmektir. Böylece merkezi platformların sahip oldukları likidite yüksekliğini Synthetix de sunuyor.Yearn Finance (YFI), kullanıcıların tek bir noktadan kredi verme, faiz geliri elde etmesini sağlayan ve birden çok proje ile teknik olarak bağlantılı olarak en yüksek verimi elde etmesini sağlamaktadır. Kullanıcılar Yearn Finance ile varlıklarını farklı platformlar üzerinde kilitleyebilir ve dilerlerse bunu Yearn Finance üzerinde bulunan hazır stratejileri kullanarak da gerçekleştirebiliyor. Hazır stratejiler, en iyi verimin elde edilebileceği düşünülen ve topluluk oyları ile kabul edilmiş kredi işlemleri stratejileridir.CAKE, bir merkeziyetsiz finans platformu olan Pancakeswap'ın yerel tokenidir. Pancakeswap, Binance Smart Chain (BSC) üzerinde kurulmuş ve kullanıcıların aracısız olarak token alım satımı gerçekleştirebileceği bir DEX yani merkeziyetsiz alım satım platformudur. Kullanıcılar bu platformun havuzlarına CAKE-BNB veya SUSHI-ETH gibi token çiftlerini koyup likidite sağlayarak veya farklı kripto varlıklarını kilitleyerek düzenli gelir elde edebiliyor.1INCH, kullanıcılarının tüm platformlarda en verimli swap (takas) yollarını ve oranlarını bulmasını sağlamak için birkaç merkeziyetsiz alım satım platformunu (DEX) tek bir platforma bağlayan merkeziyetsiz bir DEX birleştiricisidir. 1inch ile birlikte kullanıcılar, tüm platformları inceleme ihtiyacı duymadan, en iyi swap oranlarını 1inch üzerinden kısa sürede bulabilmekte ve bu sayede verimlilik sağlayabilmektedir. 1INCH ise, 1inch platformunun kriptopara birimidir. 1INCH sahipleri platform üzerinde yönetim hakkına sahip olabiliyor.UMA (Universal Market Access), Ethereum blokzincirinde çalışan sentetik varlıkların oluşturulmasını sağlayan bir protokoldür. UMA, kullanıcılarının kendi kendini çalıştıran ve yürüten finansal sözleşmeler oluşturmasına ve bu sözleşmeleri Ethereum blokzinciri üzerinde çalıştırmasına olanak sağlayan bir protokoldür. UMA temel olarak geleneksel finansal varlık türevlerinin dijitalleştirilmesine olanak sağlaması ile, dijital varlıklara dayalı türev sözleşmelerin oluşturulmasını sağlayan bir merkeziyetsiz finans projesidir.Venüs (VXS), Binance Smart Chain (BSC) üzerinde çalışan, algoritmik bir para piyasası ve sentetik sabit koin protokolüdür. Venüs protokolü, merkeziyetsiz finans ekosistemine, kolay kullanıma sahip bir kredi alma-verme çözümü sunmaktadır. Bu sayede kullanıcıların daha az işlem ücreti ödeyerek, yüksek hızda borçlanma imkanı elde etmesini sağlıyor.Balancer (BAL), 2020 yılı mart ayında Ethereum blokzinciri üzerinde geliştirilmiş bir (Automated Market Maker-AMM) Otomatik Piyasa Yapıcısı platformudur. Balancer, bir merkeziyetsiz finans platformu ve likidite havuzu protokolüdür. BAL ise Balancer'ın yerel kriptopara birimidir. Platform üzerindeki likidite sağlayıcıları, sağladıkları likidite karşılığında BAL elde edebiliyor. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı