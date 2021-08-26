Dijital varlık CYCE, Afrika'ya açılıyor
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Dijital varlık CYCE, Afrika'ya açılıyor

Dijital varlık CYCE, Afrika'ya açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çin'in önemli dijital varlık borsalarından biri olan Big One'da öne çıkan dijital varlık CYCE, Afrika'ya açılıyor.

Çin'in önemli dijital varlık borsalarından biri olan Big One'da öne çıkan dijital varlık CYCE, Afrika'ya açılıyor.

Bir süredir Türkiye'de resmi ziyaretler yürüten Afrika ülkesi Sierra Leone Cumhurbaşkanı Dr. Julius Maada Bio, Türk işadamı Hasan Karaozan ile İstanbul'da bir araya geldi. Dünyanın en önemli sorunlarından biri olan ve son dönemde yaşanan üzücü doğa olayları sonrasında gündemin üst sıralarına yerleşen 'küresel ısınma ve karbon salınımı' ile mücadele etmek için Crypto Carbon Energy tarafından geliştirilen dijital varlık CYCE için Kazakistan, Gambia'nın ardından Sierra Leone ile görüşmelere başlandı.

Yaklaşık iki saat görüşmeden sonra açıklama yapan Crypto Carbon Energy A.Ş CEO'su Hasan Karaozan, "Sierra Leone Cumhurbaşkanı Dr. Julius Maada Bio ile yapılan görüşme çok iyi geçti, Sierra Leone Merkez Bankası ile iş birliği yapmak istediğimizi anlattım. Amacımızın daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak olduğunu, bu dijital varlığın insanlığa ve dünyaya faydalarını anlattım. Cumhurbaşkanı ülkesine döner dönmez kurmayları ve merkez bankası genel müdürü ile hemen bir toplantı yapacağını, en kısa sürede bizi ülkelerinde misafir etmek istediğini belirtti" dedi. - İSTANBUL

Dijital varlık CYCE, Afrika'ya açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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