Dijital varlık alım satım platformundan kullanıcılarına yeni yıl hediyeleri

Dijital varlık alım satım platformu Bitexen, yeni yıl kampanyası düzenlediğini duyurdu. Bitexen, 2020 yılı sonuna kadar dijital varlık alım satım platformu üyeliklerini tamamlayan tüm yeni kullanıcılara 5 EXEN Coin hediye edeceğini açıkladı.

Türk mühendisler tarafından oluşturulan dijital varlık alım satım platformu Bitexen, yeni yıl kampanyası başlattığını duyurdu. Tüm yeni kullanıcılara 5 EXEN Coin hediye edecek olan Bitexen'in kampanyası, 2020'nin son gününe kadar sürecek. Kampanyadan, Bitexen'e üyeliğini oluşturmuş ama hesap onayını henüz gerçekleştirmemiş üyeler de faydalanabilecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı