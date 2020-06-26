Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 arttı
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Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 arttı

Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 arttı -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: -"2020'nin ilk yarısında vatandaşlarımızın Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 artmıştır" -"Salgın sürecinde vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran birçok yeni dijital hizmeti devreye aldık" -"Cumhurbaşkanlığı...

26.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:20

Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 arttı

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

-"2020'nin ilk yarısında vatandaşlarımızın Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 artmıştır"

-"Salgın sürecinde vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran birçok yeni dijital hizmeti devreye aldık"

-"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte vatandaşına sunduğu kamu hizmetlerinde 42 binden fazla belge isteyen devletteki bürokrasiyi azaltarak, bin belgenin altına indirmiş durumdayız. Hedefimiz bu sayıyı sıfıra indirmektir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2020'nin ilk yarısında vatandaşlarımızın Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 artmıştır. Salgın sürecinde vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran birçok yeni dijital hizmeti devreye aldık" dedi.

Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması 2020 Toplantısının ikincisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha öne çıktığını belirtti. Oktay, "Salgınla mücadele yönetimimiz ve normalleşme sürecimiz hepimize bir kez daha şunu net şekilde gösterdi; bir yanda salgın ile mücadele tüm gücüyle devam ederken, bir yandan da kamudaki hizmetler hiçbir şekilde kesintiye uğramadı. Bundaki en önemli etkenlerden birisi Dijital Türkiye'de geldiğimiz noktadır" diye konuştu.

Dijital Türkiye Platformu'na toplam giriş sayısında geçen yılın toplam giriş sayısı olan 1,2 milyar seviyesini 6 ay gibi bir sürede yakaladıklarını söyleyen Fuat Oktay, "Bir başka ifadeyle, 2020'nin ilk yarısında vatandaşlarımızın Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 artmıştır. Salgın sürecinde vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran birçok yeni dijital hizmeti devreye aldık. Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu, e-Seyahat İzin Belgesi, işçilerimizin prim erteleme kapsam listesi ve seyahat başta olmak üzere gerekli olan sağlık belgeleri, salgın sürecinde yeni eklenen hizmetlerden en çok kullanılanlardan bazıları" şeklinde konuştu.

Bürokrasinin azaltılması ve vatandaşların işini kolaylaştırma yönünde çok önemli mesafe kat ettiklerini söyleyen Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte vatandaşına sunduğu kamu hizmetlerinde 42 binden fazla belge isteyen devletteki bürokrasiyi azaltarak, bin belgenin altına indirmiş durumdayız. Hedefimiz bu sayıyı sıfıra indirmektir. Kamu hizmetlerinde belge değil beyanı esas alan 'sıfır belge' politikamız doğrultusunda da Dijital Türkiye Portalından sunulan kamu hizmeti başına yaklaşık 4 olan belge sayısını, 2019 yılsonu itibarıyla 0,31'e düşürdük. Şimdi bunu daha da aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Dijital Türkiyeyi kullanan 16 yaş üzeri vatandaş sayımız 48,5 milyona ulaşmıştır. Bugün artık Dijital Türkiye'de yeni bir döneme geçiyoruz. Bugüne kadar hizmetlerin dijital ortama alınmasını sağlayarak ilk aşamayı tamamladık. Şimdi bu hizmetlerin daha hızlı, daha güvenilir ve kullanımı daha kolay olacak şekilde verilmesini sağlayacak, aynı zamanda yapılan işlemlerin performansının anlık olarak değerlendirilebileceği ve iyileştirmelerin yapılabileceği bir Dijital Türkiye Portalı için gerekli olan çalışmalara odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

2020 yılında Dijital Türkiye çalışmalarındaki temel önceliğin, vatandaşların Dijital Türkiye Portalı üzerinden belli bir konuyla ilgili tüm hizmetlere tek bir sayfadan ve kolayca ulaşmasını sağlamak olduğunu kaydeden Oktay, "Vatandaşlarımız, Haziran ayı başında açılan 'Araçlarım' sayfasına giriş yaparak, taşıtlarıyla ilgili araç muayene bilgisi, vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleriyle ilgili sorgulamaları tek bir ekrandan tamamlayabilmektedir. Şu ana kadar bu uygulamadan yaklaşık 5 milyon kişi yararlanmış durumda. Bu rakam, bu tür uygulamaların vatandaşlarımıza nasıl bir kolaylık sağladığının bir göstergesidir. Aynı zamanda 'Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi' ile sosyal yardım başvuru süreci, çok kısa bir zaman dilimine indirildi. 'Araçlarım', 'Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi' gibi uygulamaların benzerlerini diğer alanlara da taşıyoruz. 'Çalışma Hayatım', 'İkametgahım' ve 'Teşvik Destek Başvuru Sistemi' ekranlarını da hayata geçiriyoruz. 'Çalışma hayatım' uygulaması ile vatandaşlarımızın iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, sendika, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını ilgilendiren tüm iş ve işlemleri tek bir ekranda sunacağız. 'İkametgahım' uygulaması ile elektrik, su, doğalgaz abonelikleri ile aile hekimi değiştirme ve öğrenci nakli gibi hizmetler de yine tek bir ekrandan sunulacak. 'Teşvik Destek Başvuru Sistemi' ile işletmelerimiz tek bir ekrandan hem hangi teşvik veya desteğe başvurulabileceğini görecek hem de başvuru yapabilecek. Bu alanlarda ilgili kurumlarımız çalışmalarına başlamış durumda. En kısa sürede devreye alacağız" açıklamasında bulundu.

Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş işlemleri dahil, OSB'de yapılan iş ve işlemlerin sadeleştirilerek Dijital Türkiye Platformuna entegre edilmesini sağladıklarının altını çizen Oktay, kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılmasını sağlayan e-yazışma projesinin ikinci aşamasını başlattıklarını, imza sirkülerinin yerini alacak e-mühür uygulamasının yasal ve teknik çalışmalarını da başlattıklarını ifade etti.

Dijital Türkiye hizmetlerinin ve bunları sunan kurumların performanslarını ölçecek ve raporlayacak, tamamen veriye dayalı geliştirilen "Dijital Türkiye Performans Sistemi"nin pilot çalışmaları devam ettiğini söyleyen Fuat Oktay, önümüzdeki aylarda da tüm kamu hizmetlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırma çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

"Yerel yönetimlerin hizmetlerini de dijital ortama aktarıyoruz" ifadelerini kullanan Oktay, e-Belediye sisteminin çok büyük bir bölümünün tamamlandığını, kalan kısım için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Oktay konuşmasını şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bürokrasinin azaltılmasına yönelik birçok adım attık. Bu sistem ile de yeterli performansı göstermeyen alanlarda gecikme sebepleri belirlenerek iyileştirme çalışmalarını yapmaktayız. Siber güvenlik konusunda ülkemizin ilk referans dokümanı olan 'Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi' hazırlanarak yayımlanma aşamasına gelmiş durumdadır. Bunu da önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.

Vatandaş odaklı bir yaklaşımla en kaliteli hizmetin, en kolay ve en hızlı biçimde sunulması yönünde hep birlikte elimizden gelen gayretin en iyisini göstermeye devam ediyoruz. Dinamik ve esnek şekilde sürekli olarak güncellediğimiz Dijital Türkiye çalışmalarımız ile BM e-Devlet gelişmişlik endeksinde elde ettiğimiz 15 sıralık yükselmeyi, bu yıl daha da yukarılara hep birlikte taşıyacağız."

Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 arttı

Kaynak: İHA

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