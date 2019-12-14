"Dijital Türkiye Fikir Maratonu" sona erdi
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"Dijital Türkiye Fikir Maratonu" sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin himayesinde, Türksat AŞ tarafından İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde ilki gerçekleştirilen "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" sona erdi.

14.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:58

Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisinin himayesinde, AŞ tarafından İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde ilki gerçekleştirilen "Dijital Fikir Maratonu" sona erdi.

Türksat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, maratonda yarışan öğrenci takımlarından "Değnekçiler" birinci, "Piton" ikinci, "Tek Hat" üçüncü, "Medeniyet Elektronik" dördüncü, "Verticality For Everyone" ise beşinci oldu.

Maratonla e-Devlet ve e-Dönüşüm konularında uygulanabilir, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tasarlanmasını sağlayacak proje önerilerinin sunulması amaçlanıyor.

169 takımda 584 üniversite öğrencisinin yarıştığı maratonu birinci bitiren takıma 15, ikinciye 10, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.

Kaynak: AA
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