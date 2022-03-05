'DİJİTAL TORUN' İLE YÜZÜ GÜLDÜ

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - YALNIZ yaşayan yaşlı kadınları gençlerle buluşturan 'Dijital Torun' projesi, pilot ilçe olarak belirlenen İzmir Gaziemir'de uygulanmaya başlandı. Projeyle ilçede yalnız yaşayan 65 yaş üstü kadınlar, ihtiyaçlarını gönüllü karşılayacak gençlerle tanıştırılıyor. Türk Kızılay'ın başlattığı ve kısa sürede büyük ilgi gören projeyle 'dijital torun'una kavuşan yaşlılar da kendilerini yalnız hissetmiyor. İzmir'de yaşayan 5 çocuk, 8 torun sahibi Zehra Yalçın'ın (75) yüzü de projeyle güldü.

Eşini 14 yıl önce kaybetmesinin ardından Gaziemir'in Aktepe Mahallesi'ndeki evde tek yaşamaya başlayan, 5 çocuk ve 8 torun sahibi Zehra Yalçın, Türk Kızılay Gaziemir Şubesi'nin 'Dijital Torun' projesi sayesinde yalnızlık hissetmiyor. Telefonla arayarak ihtiyaçlarını soran Kızılay gönüllüsü Raziye Tuba Eren'e (36) eksiklerini söyleyen Yalçın, kapısına getirilen mutfak tüpüyle büyük mutluluk yaşadı. Yaşlılık maaşıyla geçindiğini söyleyen ve 420 lira ev kirası ödeyen Zehra Yalçın, Kızılay gönüllüsü gençleri çok sevdiğini belirterek, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Sevilen bir insan gibi hissediyorum. Allah bin kere razı olsun. Benim gibi yoksullara kucak açanlara binlerce teşekkür ederim. Beni arayanlara isteklerimi söylüyorum ama herkesten isteyemem. Kızılay'daki bu kızım torunlardan bir adım daha önde. Oğlanlarım var ama onlar kendine yetişemiyor. Geçindirmek zorunda oldukları evleri var. Onlara nasıl 'Bana şunu getir, bunu getir' diyeyim? Kimseden bir şey isteyemem. 'Tüpüm bitti' dedim, Kızılay hemen getirdi" dedi.

Kızılay'da gönüllü olarak çalıştığını anlatan Raziye Tuba Eren ise "Projeye dahil oldum. Zehra teyzemle ilgilenmeye başladım. Benim de anneannem, babaannem var. Onlara buradan yetemediğim için içimizdeki manevi eksikliği gidermek adına Zehra teyzemin hizmetini yapıyor, onun işlerini görüyorum. Varsa bir eksiği Kızılay gönüllüsü olarak karşılıyoruz. Telefonla sık sık arıyorum. Bir isteği olduğunda beni arayıp söylüyor. En fazla 10 günde bir görüşüyoruz. Telefonla daha sık konuşuyoruz" diye konuştu.

'NİNE- TORUN İLİŞKİSİ GELİŞİYOR'

Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel de projeyle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını ve tüm Türkiye'ye örnek olabileceğini dile getirerek, "Türk Kızılay Gaziemir Şubesi olarak evlerde yaptığımız incelemelerde tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü kadınları tespit ettik. 'Dijital Torun' projesiyle ilgili pilot uygulama yaptık. İlçede yaymaya başladık. Projenin amacı 65 yaş ve üstü evde tek başına yaşayan sadece yaşlılık aylığı ile geçinen annelerimizin yanında olmak. Gençlerimizden biri torun olarak anneyi belli sıklıklarla arayarak hal hatır soruyor. Telefonla görüşüyorlar, ihtiyaçlarını not alıyorlar. Aralarında güzel bir ilişki oluyor. Annenin ihtiyaçlarını Kızılay ile paylaşıyor ya da kendi imkanlarıyla anneye ulaştırıyorlar. Torun o anneyi hep takip ediyor. Aralarında güçlü bir bağ oluşuyor. Nine-torun ilişkisi gelişiyor" dedi.