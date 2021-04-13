DİJİTAL TIR, BURDUR'DA
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DİJİTAL TIR, BURDUR'DA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın, ülkemizdeki milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik dijital sunumların anlatıldığı 'Dijital Tır'ı, 9'uncu durağı olan Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın, ülkemizdeki milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik dijital sunumların anlatıldığı 'Dijital Tır'ı, 9'uncu durağı olan Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açıldı.

Dijital Tır'ın ilk ziyaretçisi olan Burdur Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki heyete İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler eşlik etti. Vali Arslantaş'ı karşılayan Diler, İleşim Başkanlığı'nın, "İletişimin tüm araç ve yöntemleri ile Türkiye'nin her alanda nitelikli temsilini sağlamak ve bu doğrultuda Türkiye markasını güçlendirmek" ilkesini vizyon aldığını söyledi. Bölge Müdürü Diler, İletişim Başkanlığı'nın milli kültürel değerler ile vizyon projeleri tanıtılması ve anlatılması amacıyla Edirne'den yola çıkardığı Dijital Tır'ın ziyaretçilere, yeni gösterim tekniklerinin uygulamalarıyla da keyifli anlar yaşatacağını belirtti, Burdurluları tırı ziyarete davet etti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı bugün itibariyle vatandaşlarımızın ziyaretine açıldı. Burada ülkemizin milli gururu olmuş projelerin tanıtıldığı, çalışma sistemlerinin, belki küçük oyunlarla deneyimlendiği tanıtım amacıyla hazırlanmış güzel bir faaliyet olduğunu gördük. Bu hizmet için İletişim Başkanlığı'na teşekkür ediyorum" diyerek Dijital Tır'ın Burdur'da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dijital Tır, 52 hafta boyunca 52 il ziyareti yapacak. Dijital Tır, 13-16 Nisan tarihleri arasında Covid-19 tedbirleri uygulanarak saat 12.00 ve 19.00 saatleri arasında Burdur'da ziyarete açık olacak. Holografik sunucu eşliğinde ziyarete açılan Dijital Tır'da, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu ve yeşil perde deneyim alanları bulunuyor.

Dijital Tır, Burdur'un ardından 20-23 Nisan tarihleri arasında da Isparta'da kapısını ziyaretçilere açacak.

DİJİTAL TIR, BURDUR'DA
DİJİTAL TIR, BURDUR'DA
DİJİTAL TIR, BURDUR'DA
DİJİTAL TIR, BURDUR'DA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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