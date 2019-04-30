Dijital Ticaret Anadolu'dan Yükseliyor" Zirvesi

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) ev sahipliğinde düzenlenecek zirve, Gaziantep'te yapılacak.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve SAP Türkiye işbirliği ile "Dijital Ticaret Anadolu'dan Yükseliyor" temasıyla "Dijital Ticaret Zirvesi" Gaziantep'te gerçekleştirilecek. GÜNSİFED ev sahipliğinde düzenlenecek zirve, 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak. GÜNSİFED Başkanı Enver Öztürkmen, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşümün öncülerinin KOBİ'lerle bir araya getirileceğini belirtti. 2019 yılında 4 kentte düzenlenmesi planlanan "Dijital Ticaret Zirvesi'nin ilkinin Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirildiğini anımsatan Öztürkmen, ikinci etkinliğin ise Gaziantep'te düzenleneceğini ifade etti.

Öztürkmen, 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek zirvede, dijital iş yönetim sistemlerinden güvenli, online ödeme alınmasına, e-ticaretten e-ihracata başarı için dijital pazarlamanın ipuçları alanında uzman dijital liderler tarafından sunum yapılacağını kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA