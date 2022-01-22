Dijital televizyon platformundan çocuklara karne hediyesi

Dijital televizyon platformu TV+, çocuklara yarı yıl tatili için eğlenceli ve eğitici bir karne hediyesi sunduğunu duyurdu.

Dijital televizyon platformu TV+, çocuklara yarı yıl tatili için eğlenceli ve eğitici bir karne hediyesi sunduğunu duyurdu. Platforma üye olanlar, tatilin ilk günü başlayan kampanya ile platformdaki tüm Premium çocuk ve belgesel kanallarına ücretsiz erişebilecek. Seçili kategorilerdeki bütün içerikler 31 Ocak'a kadar tüm abonelere açık olacak.

TV+ aboneleri, yarı yıl tatilinde Premium çocuk ve belgesel kanallarına ücretsiz erişebilecek. Tatilin ilk günü başlayan kampanya, 31 Ocak'a kadar devam edecek. TV+ Premium'lu olsun olmasın tüm TV+'lılar kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanya dahilinde çocuk kanalları Baby TV, Cartoon Network, Disney Junior, Duck TV, Minika Çocuk, Minika GO, TRT Çocuk, Disney Channel, Nicktoons; belgesel ve bilim kanalları Viasat Explore, Viasat History, Discovery Channel, Discovery Science, English Club TV, Love 4K Nature, DaVinci, TRT Belgesel, National Geographic Channel ve Nat GEO Wild tatil boyunca tüm abonelerin ücretsiz erişimine açık olacak.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ ANİMASYON FİLMLERİ TATİLDE TV+'TA

Platformda eğlenceli ve eğitici kanalların yanı sıra çocukların keyifli vakit geçireceği birbirinden eğlenceli animasyonlar da yer alıyor. Yerli yapımlardan Kral Şakir Korsanlar Diyarı, Kral Şakir Oyun Zamanı ve Kukuli'nin yanı sıra Küçük Prens, Shazam Sihir ve Canavarlar, Mucizeler Parkı, Ormana Misafir, Kayıp Prenses, Paw Patrol ve Süper Ajanlar gibi en sevilen yabancı animasyon filmleri de bu karne tatilinde çocuklara eşlik ediyor.