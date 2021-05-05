Dijital televizyon platformu, dünyaca ünlü yapımları yayınlayacak
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Dijital televizyon platformu, dünyaca ünlü yapımları yayınlayacak

Dijital televizyon platformu, dünyaca ünlü yapımları yayınlayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dijital televizyon platformu TV+, mayıs ayında dünyaca ünlü yapımlarla seyirciyi bir araya getireceğini açıkladı.

Dijital televizyon platformu TV+, mayıs ayında dünyaca ünlü yapımlarla seyirciyi bir araya getireceğini açıkladı. Bu ay yayınlanacak diziler arasında Two Weeks To Live ve Love Life yer alacak, 'Younger' ve 'Schitt's Creek'in de son sezonları sadece TV+ platformunda yayınlanacak.

Türkiye'nin her bölgesinden izleyici kitlesine sahip Dijital televizyon platformu TV+'ı nisan ayında en fazla izleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Kayseri ve Diyarbakır takip etti.

Nisan ayında TV+'da en çok izlenen yapımlar arasında dünyanın gördüğü en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi konu alan 'Avengers' serisinden 'Sonsuzluk Savaşı' ve 'Endgame' ile üvey annesi ve kız kardeşi tarafından dışlanan genç bir kızın bir yabancı ile karşılaştıktan sonra değişen yaşamının hikayesini anlatan 'Cindrella' yer aldı. Uyandığında öleceğini düşünen genç bir kadın ve arkadaşlarının yaşamını anlatan 'Hayatımın En Güzel Günü', beklemediği bir anda bekar kalan 40 yaşındaki bir kadının gençleşme çabalarını konu alan 'Younger' da Nisan ayında en çok izlenen yapımlardan oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ DİZİLERİN YENİ SEZONLARI YAYINLANACAK

Binlerce dizi ve filmle izleyicilerin beğenisini kazanan uygulama TV+, mayıs ayında da ilgiyle takip edilen yapımların yeni sezonlarını kataloğuna ekledi. Game of Thrones'un yıldızı Maisie Williams'ın başrolünde yer aldığı, babasını kaybettikten sonra annesiyle birlikte kırsal bir bölgeye taşınan ve kendini belanın ortasında bulan genç bir kızın maceralarını işleyen 'Two Weeks To Live', insanların hayatlarının aşkını bulma sürecinde başlarına gelenleri konu edinen on bölümlük 'Love Life', gençleşmek için yoğun bir çaba harcayan kadının hayatını anlatan 'Younger' ve bir anda tüm varlıklarını kaybeden zengin bir ailenin hayatına odaklanan 'Schitt's Creek' yeni sezonları ile Mayıs ayında TV+ ekranlarında olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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