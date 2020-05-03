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Dijital Tarım Pazarı üretime teşvik edecek

Dijital Tarım Pazarı üretime teşvik edecek
03.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:04

Antalya'da sera ve tarlalarında kesintisiz üretime devam eden çiftçiler, devreye alınan Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) hem alın terinin korunması hem de daha fazla üretimi teşvik edecek olmasından dolayı sevinçle karşıladı.

Antalya'da sera ve tarlalarında kesintisiz üretime devam eden çiftçiler, devreye alınan Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) hem alın terinin korunması hem de daha fazla üretimi teşvik edecek olmasından dolayı sevinçle karşıladı.

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine, DİTAP'ın üreticiye birçok avantaj sağlamasını beklediklerini söyledi.

Yıllardır "ürün deseni"ni savunduklarını belirten Alp, bir kişinin örneğin 10 veya 30 dönüm arazisi varsa, buraya tek tip değil, çeşitli ürünleri ekmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Çeşitli ürünler ekildiğinde fiyatlarda düşüşler yaşansa bile üreticinin zor durumda kalmayacağını aktaran Alp, fiyatı yükselen ürünün diğerinin masrafını karşılayabileceğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin DİTAP sayesinde ürünün çiftçinin elinde kalmayacağını açıkladığını vurgulayan Alp, yetiştirilen ürünün serada, tarlada kalmayacak olmasının hem üreticiye hem de tüketiciye avantaj sağlayacağını bildirdi.

"Kovid-19 sürecinde tarımda da dijitalleşme zorunluydu"

Alp, uygulama sayesinde her zincirin takip edilerek, tüketiciye de sağlıklı ürünlerin ulaşacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçimiz aile ve ülke ekonomisine katkı yapmak istiyor. Temennimiz 6 ay ertelenen faizlerin bir yıla uzatılması. Bakanlığın açıkladığı Dijital Tarım Pazarı ile çiftçinin elinde mal kalmayacak, vatandaş da istediği sağlıklı ürüne ulaşacak. Çiftçinin elinde mal kalmayınca Dijital Tarım Pazarı, daha fazla üretimi teşvik edecektir. Belki bu çalışmayla taban fiyatı da oluşturulur. Denge unsuru olur. Biz her zaman üreticinin alın terinin korunmasını istiyorduk, amacımız buydu. Tüketici de fahiş fiyat olmadan ürününü alabilecek. Antalya'da domates 2 lira, İstanbul'da 8-10 lira olunca üreticimiz üzülüyordu."

Yeni tip koronavirüs ile mücadele döneminde tarımda da dijitalleşmenin zorunlu olduğuna dikkati çeken Alp, bu süreçte tarımın öneminin bir kat daha arttığını vurguladı.

"Artık bilinçli tarım yapılacak"

Kentte 30 yıldır üreticilik yapan İzzet Ak ise DİTAP'ın çitçileri ve tüketiciyi korumak için iyi bir uygulama olacağını söyledi. Uygulamanın kendilerini heyecanlandırdığına değinen Ak, "Dijital Tarım Pazarı sayesinde hem üreticinin bilinçlendirilmesi hem de aile işletmelerinin korunacak olması çok önemli. Uygulamayı olumlu karşıladık." dedi.

Çiftçilerden Durmuş Onur da üreticiler olarak her zaman DİTAP gibi yeniliklere açık olduklarını vurguladı.

Tarımın önemine işaret eden Onur, "Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da iddialıyız. Ürünlerimiz kaliteli olunca yurt dışı pazarı da kolay oluyor. Bu süreçte ülkeler gözünü Türkiye'ye dikti." ifadesini kullandı.

Çiftçilerden 30 yıldır üretim yapan Ramazan Kara, DİTAP sayesinde çiftçinin elinde artık ürün kalmayacağını, bilinçli tarım yapılacağını, pazara göre de ekim gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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