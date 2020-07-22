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Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, tarım ürünleri pazarlayan esnaflara DİTAP projesi hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantılarının devam ettiğini söyledi.

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor
22.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:07

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, tarım ürünleri pazarlayan esnaflara DİTAP projesi hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantılarının devam ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın tarımsal üreticiler ile alıcıların dijital ortamda buluşturup değer fiyatından alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla kurulan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) eğitimlerimiz devam etmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün toplantı salonunda ilçe müdürlüklerimizden gelen ve DİTAP projesiyle ilgili görevlendirilen personellere bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda DİTAP projesine nasıl kayıt olunduğu, doğrudan satış, ürünlerini alımı ve sistemin kullanımı hakkında bilgiler verildi. Ayrıca ilimiz ve ilçelerimizin köy kahvehanelerinde üreticilerimize, pazarlarında ve tarım ürünleri pazarlayan esnaflarımıza mahallinde DİTAP projesi hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmakta olup, kayıt olmak isteyen üreticilerimize ve alıcılarımıza tarım il/ilçe müdürlük personelleri tarafından yardımcı olunmaktadır. Çiftçi kayıt sistemine güncel kayıtlı ve e devlet şifresi olan üreticilerimiz satıcı olarak DİTAP sistemine kayıt olabilirler. MERSİS ve ESPİS sistemlerine kayıtlı olan tüccarlarımızda alıcı olarak DİTAP sistemine kayıt olabilirler. Bununla beraber DİTAP projesi hakkında bakanlığımızın bilgilendirme amacıyla oluşturduğu ALO 180 TİMER danışma hattından tüm üreticilerimiz ve alıcılarımız bilgi alabilirler" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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