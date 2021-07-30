Dijital Sergi Merkezi'ni 20 bin kişi ziyaret etti
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Dijital Sergi Merkezi'ni 20 bin kişi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Dijital Sergi Merkezi'ni 20 bin kişi ziyaret ettiVAN – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Van'da kurulan Dijital Gösterim Merkezini 4 ayda 20 bin vatandaş ziyaret etti.

Dijital Sergi Merkezi'ni 20 bin kişi ziyaret etti

VAN – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Van'da kurulan Dijital Gösterim Merkezini 4 ayda 20 bin vatandaş ziyaret etti.

Dijital Gösterim Merkezinde, İletişim Başkanlığı teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak, Türkiye'de farklı tarihlerde yaşanan olaylar hakkında kamuoyunu görsellerle bilgilendiriyor. Olaylarla ilgili farkındalık oluşturma amacıyla yapılan bu çalışmanın, milli birlik ve beraberliği diri tutmaya katkı sunması hedefleniyor.

Üç boyutlu hologram teknolojisinin kullanıldığı bu merkezde, dijital gerçeklik videolarının yanı sıra video haritalama teknolojisi kullanılarak hazırlanan dijital sergiler, kamuoyunun dikkatine sunuluyor. Yaklaşık 4 ay önce açılışı yapılan Dijital Gösterim Merkezi, 20 bin ziyaretçi ağırlarken 8 ay boyunca korona virüs tedbirlerine özen gösterilerek ziyaretçilere açık olmaya devam edecek.

HES kodu uygulaması, ateş ölçer cihazlar ile içeri alınan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili gösterimi ve ardından Şafak Vakti filminin fragmanını izleyerek Dijital Gösterim Merkezinden hüzünle ayrılıyor.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili görselleri izleyen vatandaşlar, merkezin Van'da kurulmasından dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

Dijital Sergi Merkezi'ni 20 bin kişi ziyaret etti
Dijital Sergi Merkezi'ni 20 bin kişi ziyaret etti
Dijital Sergi Merkezi'ni 20 bin kişi ziyaret etti
Dijital Sergi Merkezi'ni 20 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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