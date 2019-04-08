Dijital Sektöre Kosgeb Desteği Fırsatı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB tarafından "KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı" kapsamında, "2019/01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ'lerin Desteklenmesi" ve "2019/02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ'lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması" konularında proje teklif çağrısına çıkıldığını söyledi.

Samsun TSO Başkan Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB tarafından teklif çağrısına çıkılan destekler hakkında açıklamada bulundu. Program kapsamında, "2019/01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ'lerin Desteklenmesi" ve "2019/ 02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ'lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması" konularında proje teklif çağrısına çıkıldığını ifade eden Başkan Murzioğlu, "İmalat sanayi sektöründeki KOBİ'ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları halinde imalat hızı ve verimliliklerinde önemli iyileştirmeler sağlayabilmektedir. Sanayide dijital dönüşümün Türkiye'de başarıyla gerçekleştirilmesi, bu konuda yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin varlığına bağlıdır. 2019-01 sayılı Proje Teklif Çağrısı'nın genel amacı, yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmektir" dedi.

"Yazılımların ticarileşmesi KOSGEB tarafından desteklenecek"

Akıllı dijital teknolojilerin imalat sanayi sektöründe yaygınlaşması için bu teknolojilerin "erişilebilir" hale getirilmesinin stratejik müdahale alanı olarak belirlendiğini kaydeden Murzioğlu, "Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ'lerin mevcut portföylerinde bulunan ürün/yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu gibi iyileştirmeler yapmaları veya geliştirmiş oldukları ürün ve yazılımları ticarileştirmeleri KOSGEB tarafından desteklenecek. Bu şekilde; sanayi sektörümüz yetkin teknoloji tedarikçisi KOBİ'ler aracılığıyla bu teknolojilere erişebilecektir. Çağrı metninin 'Uygun Proje Konuları' bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknoloji, çağrının kapsamını oluşturmaktadır. İmalat sanayi sektörü veya seracılık sektöründe uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı dışındadır" diye konuştu.

"Desteklerden yararlanın"

2019/02 Proje Teklif Çağrısı'nın amacından da bahseden Başkan Murzioğlu, "İmalat sanayi sektöründeki KOBİ'ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları halinde üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirebilmektedir. 2019-02 sayılı Proje Teklif Çağrısı'nın genel amacı, imalat sanayi KOBİ'lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. Teklif çağrılarının başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23.59'da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. İsteyen KOBİ'lerimiz başvuru koşulları ve şartlara 'www.kosgeb.gov.tr' adresinden ulaşabilir. Konuyla ilgili üyelerimizin bu desteklerden yararlanmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA