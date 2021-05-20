Dijital sahtekarlığı önlemeye yönelik platform geliştirildi
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Dijital sahtekarlığı önlemeye yönelik platform geliştirildi

Dijital sahtekarlığı önlemeye yönelik platform geliştirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uluslararası banka ve finansal kurumların, iç ve dış sahtekarlık önleme operasyonları için çalışmalar sürdüren Asee Türkiye, InACT® Görsel Analitik Platform'u ile müşterilerinin problemlerini görmek ve çözmek için veriyi kullanma biçimini değiştirdiğini duyurdu.

Uluslararası banka ve finansal kurumların, iç ve dış sahtekarlık önleme operasyonları için çalışmalar sürdüren Asee Türkiye, InACT® Görsel Analitik Platform'u ile müşterilerinin problemlerini  görmek ve çözmek için veriyi kullanma biçimini değiştirdiğini duyurdu.

ASEE Türkiye'nin iç ve dış sahtekarlık önleme çözümü olan InACT®, Kara Danışmanlık ile gerçekleşen işbirliği ile yeni Görsel Analitik Platformu'nu (Advanced Dashboard) müşterilerinin kullanımına sunuyor. Platform, önemli bilgilerin görsel olarak hızlı ve pratik şekilde sunulmasını sağlamayı amaçlıyor. Yapılan yazılı açıklamada, özet bilgiden detaya geçilebilen, zengin görsellerin tasarlanabildiği, büyük veri kaynaklarını da okuyabilen platformun, kolay entegrasyonu ve interaktif kullanılabilmesi ile de öne çıktığı kaydedildi.

ASEE Türkiye Ülke Lideri Hatice Ayas, "Kara Danışmanlık ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, hem InACT® ürünümüzün sürekli yenilenme ve geliştirilme yolculuğunda ve hem de müşterilerimize sunduğumuz hizmetlere sağladığı katma değer açısından önem taşıyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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