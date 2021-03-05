Dijital sahne YeniPerform, bu ay 4 oyun sahneleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Dijital sahne YeniPerform, bu ay 4 oyun sahneleyecek

05.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:43
Dijital sahne YeniPerform, bu ay 4 oyun sahneleyecek

Türkiye'nin ilk dijital sahnesi YeniPerform, birçok oyunla bu ay tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

Türkiye'nin ilk dijital sahnesi YeniPerform, birçok oyunla bu ay tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

Yeşim Özsoy tarafından 2003 yılında kurulan GalataPerform, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Galata'daki 17 yıllık mekanına veda ederek, Türkiye'nin ilk dijital sahnesi YeniPerform'u seyircilerle buluşturdu.

Platform, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Goethe-Institut ve ortakları tarafından Kovid-19 salgını döneminde kültür sanat ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere açılan "Uluslararası Yardım Fonu" kapsamında destekleniyor.

Program kapsamında saat 21.00'da 7 Mart'ta "Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur", 12 Mart ve 26 Mart'ta "Terk Edilmiş Kıyılar// Negatif Fotoğraflar", 19 Mart'ta İngilizce gösterim olarak "House of Hundred", 27 Mart'ta ise "Beyaz Kanatlar" gösterilecek.

Oyun gösterimlerinin ardından Zoom üzerinden gerçekleştirilecek söyleşilerle izleyiciler, merak ettiklerini yazar, yönetmen ve oyunculara sorabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Hande Soral Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dijital sahne YeniPerform, bu ay 4 oyun sahneleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 14:06:50. #1.15#
title