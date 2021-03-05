Dijital sahne YeniPerform, bu ay 4 oyun sahneleyecek

Türkiye'nin ilk dijital sahnesi YeniPerform, birçok oyunla bu ay tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

Türkiye'nin ilk dijital sahnesi YeniPerform, birçok oyunla bu ay tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

Yeşim Özsoy tarafından 2003 yılında kurulan GalataPerform, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Galata'daki 17 yıllık mekanına veda ederek, Türkiye'nin ilk dijital sahnesi YeniPerform'u seyircilerle buluşturdu.

Platform, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Goethe-Institut ve ortakları tarafından Kovid-19 salgını döneminde kültür sanat ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere açılan "Uluslararası Yardım Fonu" kapsamında destekleniyor.

Program kapsamında saat 21.00'da 7 Mart'ta "Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur", 12 Mart ve 26 Mart'ta "Terk Edilmiş Kıyılar// Negatif Fotoğraflar", 19 Mart'ta İngilizce gösterim olarak "House of Hundred", 27 Mart'ta ise "Beyaz Kanatlar" gösterilecek.

Oyun gösterimlerinin ardından Zoom üzerinden gerçekleştirilecek söyleşilerle izleyiciler, merak ettiklerini yazar, yönetmen ve oyunculara sorabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı