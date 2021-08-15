Dijital Sağlık Uygulamalarına Tıp Profesyonelleri Hazır Mı?
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Dijital Sağlık Uygulamalarına Tıp Profesyonelleri Hazır Mı?

Dijital Sağlık Uygulamalarına Tıp Profesyonelleri Hazır Mı?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Medica Uluslararası Hizmetler Direktörü Hasan Arslanyüreği, tıp profesyonellerinin dijital sağlık uygulamalarına hazır olup olmadığını değerlendi.

Medica Uluslararası Hizmetler Direktörü Hasan Arslanyüreği, tıp profesyonellerinin dijital sağlık uygulamalarına hazır olup olmadığını değerlendi.

Sağlık sektöründe birçok çalışanın, dijitalin belli platformlarda döndüğüne inandıklarını söyleyen Arslanyüreği, dijitalleşmenin arttığını fakat hala aynı adımlarla birbirini tekrar eder şekilde, komplike devam ettiğini ifade etti. Türkiye'de yapay zeka konusunda yatırım yapılmadığını, bu konuda yapılması gereken çok şey olduğunu dile getirdi.

Pandemide seyahatlerin kısıtlanmasıyla sağlık sektöründe hasta doktora gidemez, doktor hasta göremez hale geldiğini bu atmosferde bile Telemedicine'in gelişmediğini vurguladı. Pandemi sürecinde herkesin Telemedicine'in video konferans üzerinden hekim ve doktorun çok yakınlaşacağını düşündüğünü fakat öyle olmadığını aktardı. Türkiye'de yatırım yapılması gereken dijital alanların artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi dijital platformlar olduğunu söyledi.

Kaynak: Wise.tv

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