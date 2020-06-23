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Dijital Ralli Şampiyonası elemeleri sona erdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Dijital Ralli Şampiyonası elemeleri sona erdi.

Dijital Ralli Şampiyonası elemeleri sona erdi
23.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:26

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Dijital Ralli Şampiyonası elemeleri sona erdi.

TOSFED'in yaptığı açıklamaya göre, Red Bull ana sponsorluğunda Spor Toto ve Shell Helix'in katkılarıyla düzenlenen dijital motorsporları projesi TOSFED Dijital Ralli Şampiyonasında elemeler hem PC hem de Playstation platformları üzerinden eş zamanlı yapıldı.

WRC8 oyunuyla düzenlenen ve 5 gün devam eden elemelerde katılımcılar en iyi 14 sürücü arasına girerek şampiyonada yarışmak için mücadele etti.

Eski ve yeni bir çok otomobil sporcusunun da katıldığı elemeler sonucunda PC kategorisinde Ali Türkkan, Eralp Kumartaşlıoğlu, Yağız Avcı, Reha Aybey, Muzaffer Tayyip Odabaş, Ali Doğan ve Uzay Kaştaş, PS kategorisinde de Yağız Çalhan, Teoman Kaya, Kemal Tarık Sabuncu, Mehmet Gök, Mert Tegul, Burak Tegul ve Can Akbulut 2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.

Şampiyonanın 7 ayaktan oluşan final etabı, 27 Haziran Cumartesi günü Monte Carlo Rallisi ile başlayacak.

Finaller, İsveç, Finlandiya, Almanya, Katalunya, Korsika rallilerinin ardından 26 Eylül Cumartesi günü koşulacak Türkiye Rallisi ile son bulacak.

Şampiyonada en yüksek puanı elde eden sürücü 2020 TOSFED Dijital Ralli Şampiyonu unvanı ve 10 bin lira kazanırken, ikinci 6 bin, üçüncü 4 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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